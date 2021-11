Jarosław Kaczyński złamał swoją wieloletnią zasadę. Co przekonało prezesa PiS?

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, Jarosław Kaczyński przyjął zasadę, że nie podpisuje się pod żadnymi poselskimi projektami ustaw. W poprzedniej kadencji Sejmu prezes PiS zrobił tylko jeden wyjątek – złożył swój podpis pod nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która miała pomóc w walce z bezdomnością psów i kotów.

Sejm. Jakie projekty poparł Jarosław Kaczyński?

W obecnej kadencji parlamentu podpisów wicepremiera jest nieco więcej. Jarosław Kaczyński poparł słynną już „piątkę dla zwierząt” oraz nowelizację kodeksu pracy, mającą pomóc w równouprawnieniu płacowym kobiet i mężczyzn. Podpis prezesa PiS widnieje także pod nieuchwalonymi nowelizacjami regulaminu Sejmu i konstytucji.

Teraz wicepremier złożył swój podpis pod projektem ustawy o dodatku dla opozycjonistów i osób represjonowanych w czasach PRL. Mają oni otrzymać jednorazowo świadczenie w wysokości 3 tys. złotych. Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu inicjatywę poparło 437 posłów a 3 wstrzymało się od głosu.

– Gdy zbierałam podpisy pod projektem, prezes PiS był po prostu obecny, więc mogłam do niego podejść i spytać, czy zechce poprzeć tę propozycję. W pewnym stopniu pomógł więc przypadek, jednak na pewno jest to ważny projekt dla pana prezesa, bo mamy okrągłą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, a przywiązuje on wagę do uhonorowania osób represjonowanych – tłumaczyła dziennikarzom Urszula Rusecka z PiS, która była przedstawicielką wnioskodawców projektu.

