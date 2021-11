Koronawirus w Polsce. Elżbieta Witek zaprosiła opozycję na spotkanie. Jest odpowiedź Szymona Hołowni

Marszałek Sejmu zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na spotkanie „ponad podziałami” w sprawie projektu ustawy dającego pracodawcy możliwość weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony. Odbędzie się ono w środę o godz. 12. Zdaniem Szymona Hołowni inicjatywa Elżbiety Witek to „krzyk rozpaczy”. – Odpowiedzialność za rządzenie spoczywa dzisiaj na rządzie, nie na opozycji. Jeśli rząd nie jest w stanie zbudować poparcia dla regulacji potrzebnych w czasie pandemii, to niech powie „nie możemy rządzić”, „nie nadajemy się do rządzenia”, „nie mamy większości”, „przechodzimy do opozycji, rozpisujcie nowe wybory” – mówił Hołownia, który był we wtorek rano gościem „Graffiti” w Polsat News.

Spotkanie u marszałek Sejmu. Co zrobi Polska 2050?

Przedstawiciele Polski 2050 wezmą udział w rozmowie u marszałek Sejmu. – Będziemy przekonywać rząd PiS, że powinien wyjąć głowę z piasku i powinien już dawno zacząć realnie reagować poprzez wprowadzenie nowych regulacji, obostrzeń, przywilejów, na to co się w Polsce dzieje. Będziemy zachęcali do tego, żeby rząd PiS przestał tchórzyć, bo dzisiaj najzwyczajniej w świecie tchórzy przed tymi, którzy mogliby odebrać mu poparcie – stwierdził Hołownia.

Koronawirus w Polsce. Hołownia o certyfikatach covidowych

Podkreślił, że Polska 2050 poprze regulacje dotyczące weryfikacji szczepień, ale zaznaczył, że „nie wiadomo, czy będzie to ten projekt”. – To jest projekt poselski, nie rządowy, z którego PiS się raczej wycofywał, bo zorientował się, że przegra to głosowanie – zwracał uwagę Hołownia. Według polityka także usługodawcy, np. w kinie czy kawiarni, powinni mieć możliwość sprawdzania certyfikatów covidowych. Jego zdaniem, za wcześnie jest jeszcze na wprowadzenie obowiązku szczepień dla wszystkich.

