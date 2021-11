Koronawirus w Polsce. Marszałek Sejmu zaprosiła opozycję na rozmowę ws. pandemii. Kto pojawi się na spotkaniu?

Spotkanie u marszałek. Opozycja odpowiada na zaproszenie

W poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół sejmowych na spotkanie dotyczące projektu ustawy przyznającego pracodawcom prawo weryfikacji szczepień pracowników. Odbędzie się ono w środę o godz. 12. – Chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są inne pomysły na walkę z pandemią – powiedziała Witek. Projekt budzi wiele kontrowersji i nie ma szerokiego poparcia w samym klubie PiS. Ostro sprzeciwiają mu się m.in. Janusz Kowalski i Anna Maria Siarkowska, twarze sejmowego zespołu ds. sanitaryzmu.

Udział w spotkaniu u marszałek Sejmu potwierdziły kluby opozycyjne. – Będziemy obecni na tym spotkaniu, to oczywiste. Natomiast oczekujemy, że będą również przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze, żeby przedstawili swoje rekomendacje – zapowiedział Borys Budka. Lewicę reprezentować będzie szef klubu Krzysztof Gawkowski. Polityk powiedział, że chciałby zabrać na rozmowę parlamentarzystów z klubu, którzy są lekarzami. – Wierzę, że to będzie spotkanie o konkretach, a nie spotkanie takie pitu-pitu – powiedział w „Sygnałach dnia” na antenie Radiowej Jedynki.

Z kolei obecność przedstawicieli Polski 2050 zapowiedział w Polsat News Szymon Hołownia. – Będziemy przekonywać rząd PiS, że powinien wyjąć głowę z piasku i powinien już dawno zacząć realnie reagować poprzez wprowadzenie nowych regulacji, obostrzeń, przywilejów, na to co się w Polsce dzieje – mówił. Na spotkanie przyjdzie także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Będziemy brali udział w tym spotkaniu, jak w każdym, bo dla nas jest to sprawa priorytetowa – podkreślił rzecznik ludowców Miłosz Motyka. Zaproszenie przyjęło również Porozumienie, które będzie reprezentował przewodniczący koła Michał Wypij. – Będziemy domagać się wprowadzenia rozwiązań sprawdzonych w innych krajach UE – przekazał Jan Srzeżek.

Konfederacja przeciwna ustawie, ale na spotkanie przyjdzie

Posłowie Konfederacji krytykują projekt w sprawie weryfikacji szczepień, ale na rozmowie się pojawią. – Konfederacja zawsze bierze udział w tego typu spotkaniach – powiedział Artur Dziambor w „Salonie politycznym Trójki”.

