Trudna sytuacja na granicy. Jest wspólna deklaracja Polski Litwy, Łotwy i Estonii

Szefowie parlamentów z Polski, Litwy, Estonii i Łotwy przyjęli wspólne stanowisko w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. – Uważam, że dyplomacja parlamentarna ma przed sobą bardzo ważne zadanie, tym zdaniem jest wspieranie naszych rządów – powiedziała podczas konferencji prasowej Elżbieta Witek.

– Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje na granicy wschodniej i zdecydowaliśmy się przyjąć wspólne stanowisko przewodniczących czterech parlamentów, po to właśnie, żeby wzmocnić działania naszych rządów – stwierdziła marszałek Sejmu dodając, że politycy wzywają do niezwłocznego wprowadzenia w życie nowego pakietu sankcji wobec reżimu Łukaszenki

Granica polsko-białoruska. Co napisano w oświadczeniu?

We wspólnej deklaracji przedstawiciele parlamentów zaapelowali do wspólnoty międzynarodowej o stanowcze sprzeciwienie się działaniom Białorusi. Agresywne działania bezprawnego reżimu Aleksandra Łukaszenki osiągnęły bezprecedensowy poziom. Prowokują one kryzys na zewnętrznych granicach UE, zagrażają bezpieczeństwu całego regionu i z premedytacją narażają życie bezbronnych ludzi. Stanowi to naruszenie prawa międzynarodowego i zobowiązań politycznych oraz lekceważenie podstawowych praw człowieka – napisano.

Politycy wezwali także do niezwłocznego wprowadzenia w życie nowego pakietu sankcji, uzgodnionego na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, wymierzonego w osoby i podmioty zaangażowane i przyczyniające się do działań reżimu Łukaszenki, nastawionych na ułatwienie nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

