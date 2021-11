„Scena Dialog”. Marek Jurek o aborcji: Możemy rozmawiać o PiS, ale ogromna część winy jest w nas

Gościem drugiego odcinka programu Tomasza Terlikowskiego „Scena Dialog” jest Marek Jurek – konserwatysta, historyk, w przeszłości m.in. marszałek Sejmu oraz wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości.

Głównym tematem dyskusji, której premiera w całości będzie miała miejsce w czwartek 25 listopada o godz. 18:30 na Wprost.pl, jest kryzys konserwatyzmu w Polsce i, być może, kontrrewolucja w przyszłości.

Za pogłębienie tego kryzysu Marek Jurek obwinia m.in. obecne rządy Prawa i Sprawiedliwości.

– Konserwatyzm jest PiS-owi raczej przypisywany, niż przez niego wyrażany – uważa gość Tomasza Terlikowskiego.

Jego zdaniem, przykładem na to jest zmiana poglądów społecznych w kwestii aborcji, do jakiej doszło podczas rządów PiS.



– To, czym chwali się pani Lempart, jest krępujące. Kiedy mówi, że w 2016 roku – po pierwszym roku rządów radykalnej centroprawicy – poparcie dla prawa do życia wynosiło w Polsce 69 procent, a dzisiaj to jest trzydzieści parę procent. Ona mówi też o tym, co widać, że w jej Wrocławiu przychodziło na demonstracje aborcyjne tysiąc osób, a dzisiaj to jest 15-30 tys. I to jest ta skala zmiany w ciągu ostatnich lat – zaważa w rozmowie Marek Jurek.

Co więcej, konserwatywny polityk za tę sytuację obwinia nie tylko obecne kierownictwo swojej partii, ale także dawne.

– Możemy rozmawiać o PiS-ie, ale ogromna część winy jest w nas. Mówię w tej chwili o ludziach, którzy czekali na zmiany, również o sobie samym, byłem przecież wiceprezesem PiS-u przez pięć lat. Istnieje nasza duża współodpowiedzialność za to, co się stało – mówi Marek Jurek w programie „Scena Dialog”.

