„Scena Dialog”: „Luźny stosunek do roli Trybunału Konstytucyjnego zaczął się za rządów Tuska”

Lewa strona sceny politycznej zarzuca PiS „prywatyzację” Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską. Do krytyków TK należy też Marek Jurek, były marszałek Sejmu. W programie „Scena Dialog – Tomasz Terlikowski i goście” zwraca on jednak uwagę, że to zjawisko pojawiło się już wcześniej. – To było bardzo wyraźne również za rządów Donalda Tuska – twierdzi były wiceprzewodniczący PiS.

Gościem drugiego odcinka programu Tomasza Terlikowskiego „Scena Dialog” jest Marek Jurek – konserwatysta, historyk, w przeszłości m.in. marszałek Sejmu oraz wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tematów dyskusji, której premiera w całości będzie miała miejsce w czwartek o godz. 18:30 na Wprost.pl, znalazł się także Trybunał Konstytucyjny, wobec którego Marek Jurek ma krytyczną opinię. Gość Tomasza Terlikowskiego zauważył jednak, że sytuacja TK pogorszyła się nie tylko za rządów PiS. – Jeśli chodzi o luźny stosunek do demokracji normatywnej i roli, jaką miał wyrażać Trybunał Konstytucyjny – tzn. obrony pewnych podstawowych zasad społecznych, które nie powinny być naruszalne dla rządu i aktualnej większości w Sejmie – to było bardzo wyraźne również za rządów Donalda Tuska – twierdzi Marek Jurek. Jako przykład podaje on sposób przyjmowania w 2013 roku tzw. paktu fiskalnego, wymuszającego na wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej utrzymywanie równowagi budżetowej i dającego większą kontrolę Komisji Europejskiej nad stanem finansów publicznych poszczególnych państw. – Nie można przyjąć traktatu, który daje organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, kontrolę nad systemem podatkowym w inny sposób niż przewidziany w Konstytucji, czyli większością 2/3 głosów. A Tusk mówi: a, zobaczymy, może w Trybunale to przejdzie. No przepraszam, ale to jest właśnie traktowanie TK jak trzeciej izby parlamentu – zauważa były wiceprzewodniczący PiS w programie „Scena Dialog”. W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest częściowo niezgodny z polską konstytucją. Zgodził się w ten sposób z wnioskiem Zbigniewa Ziobry. Czytaj też:

„Scena Dialog". Marek Jurek o aborcji: Możemy rozmawiać o PiS, ale ogromna część winy jest w nas