Parlament Europejski odmówił Mateuszowi Morawieckiemu. „Pojawiły się niechętne głosy eurodeputowanych”

Debata w Parlamencie Europejskim. „Pojawiły się niechętne głosy”

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona sytuacji na Białorusi i na granicy polsko-białoruskiej . Strona polska zabiegała o to, by głos w niej mógł zabrać premier Mateusz Morawiecki . Tak się jednak nie stanie. Rzecznik prasowy europarlamentu poinformował w rozmowie z RMF FM, że szefowi polskiego rządu odmówiono wytępiania ze względu na toże „w tego rodzaju debacie wszystkie kraje są już reprezentowane przez półroczną prezydencję Rady UE”. Funkcję tę sprawuje teraz Słowenia, więc na początku debaty głos zabierze minister z tego kraju. Inne źródło podkreśliło, że europosłowie mieli już możliwość wymiany poglądów z Morawieckim w czasie debaty 19 października

Z ustaleń brukselskiej korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon wynika, że prośba Morawieckiego nie była rozpatrywana przez Konferencję Przewodniczących Grup Politycznych PE, a decyzja zapadła w w gabinecie przewodniczącego PE, Davida Sassolego. „Już przed debatą październikową pojawiły się niechętne głosy eurodeputowanych w sprawie wykorzystywania mównicy PE do przekazu obliczonego wyłącznie na własny elektorat” – zwracają uwagę nieoficjalnie rozmówcy RMF FM. Morawiecki imał też „nadużyć gościnności”, przemawiając dłużej niż planowano.

Ofensywa dyplomatyczna Mateusza Morawieckiego

Mateusz Morawiecki prowadzi ofensywę dyplomatyczną w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. W niedzielę spotkał się z premierami Estonii, Litwy i Łotwy, by uzgodnić wspólną strategię wobec działań Aleksandra Łukaszenki. Z kolei we wtorek przebywa z wizytą na Węgrzech.

