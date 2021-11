Co Polacy sądzą o aborcji? W ciągu roku od wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaszły zmiany

Sondaż Kantar. Przybyło zwolenników aborcji

Pod koniec października ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przerywanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W reakcji na wyrok przez Polskę przetoczyła się fala protestów . Rok po tych wydarzeniach Kantar na zlecenie „Gazety Wyborczej” przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków o stosunek do aborcji i decyzji TK. Z badania wynika, że wyrokowi sprzeciwia się dzisiaj 67 proc. respondentów, a uznaje go 24 proc. Rok temu przeciwników było 73 proc., a zwolenników 13 proc.

Na pytanie, czy w określonych przypadkach aborcja w Polsce powinna być legalna, na „tak” wskazało 55 proc. Według 29 proc. badanych powinna być dostępna na żądanie do 12. tygodnia ciąży, a 8 proc. jest za całkowitym zakazem. 98 proc. respondentów jest zdania, że aborcja powinna być dopuszczalna w przypadku zagrożenia zdrowia i życia matki, 89 proc. popiera przerywanie ciąży w przypadku trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, a 84 proc., gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Inaczej rozkładają się oceny jeśli chodzi o dopuszczalność aborcji w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji osobistej matki lub rodziców. Takiej przesłanki nie popiera 68 proc. badanych.

„W każdej z tych sytuacji Polacy częściej niż przed rokiem dopuszczają usunięcie ciąży. Największa zmiana dotyczy ostatniego warunku – trudnej sytuacji rodziny, akceptacja aborcji w tym przypadku wzrosła z 15 do 28 proc”. – zauważa „Gazeta Wyborcza”.

Większe poparcie dla aborcji wśród zwolenników PiS

Co ciekawe, w ciągu roku wzrosła liczba wyborców PiS, którzy popierają aborcję pod pewnymi warunkami – z 52 proc. przed rokiem do 64 proc. obecnie. Jednocześnie zmalała grupa zwolenników całkowitego zakazu aborcji w elektoracie partii rządzącej – z 28 do 16 proc. Usuwanie ciąży na żądanie popiera obecnie 13 proc. wyborców PiS, o trzy punkty procentowe więcej niż rok temu. Wśród zwolenników PiS o 12 proc. (z 64 do 76 proc.) przybyło tych, którzy dopuściliby aborcję w przypadku trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-18 listopada 2021 r. na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków za pomocą wywiadów CATI.

