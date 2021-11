Nowe święto już oficjalnie, prezydent podpisał ustawę. Czy 27 grudnia będzie dniem wolnym od pracy?

O ustanowienie nowego państwowego święta we wrześniu tego roku podczas spotkania z prezydentem wystąpili przedstawiciele społeczności i władz samorządowych Wielkopolski. Andrzej Duda przychylił się do tego pomysłu i zgłosił inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Prezydent podpisał ustawę

Uroczyste podpisanie ustawy o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i świętem państwowym odbyło się we wtorek 23 listopada w budynku dawnego Hotelu Bazar w Poznaniu. To w tym miejscu w grudniu 1918 roku w drodze do Warszawy jeden z Ojców Niepodległości, Ignacy Paderewski wygłosił przemówienie, które przyczyniło się do wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

– Cieszę się, że dziś w tej sali mogłem dokonać symbolicznego aktu dokańczającego ustanowienie 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego – mówił prezydent. – Chcę z całego serca podziękować, że obie Izby Parlamentu, w pełnej powadze, z wielką odpowiedzialnością, w wielkim poczuciu jedności, bez zbędnych dyskusji politycznych, wspólnie ustanowiły ten dzień. Dziękuję za sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego – dodał. Sejm przyjął ustawę 1 października, a Senat 28 października.

Jak głosi preambuła ustawy, święto zostało ustanowione „w hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej".

– To jest pewien akt swoistej, dziejowej, może to bardzo wielkie słowo, ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu – podkreślił prezydent, wskazując, że powstanie było wielkim sukcesem. – Cieszę się, że to święto na trwałe wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej – dodał

Nowe święto państwowe – czy będzie dniem wolnym od pracy?

Choć wiele osób zapewne spodziewało się, że 27 grudnia będzie przedłużeniem dni wolnych po Świętach Bożego Narodzenia, to ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Prezydent Duda jasno odniósł się do tego na uroczystości podpisania.

– Ustawa ukaże się w publikacji, zapewniam, wystarczająco szybko, żeby już w tym roku dzień 27 grudnia był Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dniem święta narodowego, ale nie dniem wolnym od pracy – stwierdził jasno Andrzej Duda. – Albowiem Wielkopolska o to nie wnosiła. Podkreślam to z całą mocą – dodał prezydent żartobliwie, szeroko się uśmiechając i wywołując na sali śmiech i brawa.

