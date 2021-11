Posła Konfederacji „bolą testy na covid”. Zandberg kpi: Totalnie wam wierzę, chłopaki, jak mówicie, że obronicie Polskę! Nie to, co te lewaki w rurkach!

Przyczynkiem do dyskusji była wtorkowa inicjatywa Lewicy, która podzieliła się swoim planem na walkę z pandemią. Na internetowej stronie klubu Lewicy zostały opublikowane założenia programu, który został zatytułowany „STOP COVID”. Oto główne punkty:

S Szczepieni bez lockdownu

T Testy dla pracowników ochrony zdrowia, oświaty i innych narażonych zawodów, jak np. dla obsługi transportu zbiorowego, czyli konduktorów czy kontrolerów. Ale też pracowników administracyjnych, którzy mają kontakt z ludźmi, jak chociażby pracownicy pomocy społecznej.

O Ograniczenia dla niezaszczepionych i nieprzetestowanych

P Paszport covidowy przepustką do normalności

Artur Dziambor: Obrzydliwe

Plan ten najwyraźniej nie spodobał się posłowi Konfederacji Arturowi Dziamborowi. „Lewica: Wolność dla naszych, Tolarancja dla naszych, Akceptacja dla naszych, Lockdown dla nieposłusznych, Testy dla nieposłusznych, Ograniczenia dla nieposłusznych, Paszporty dla posłusznych i tych, którzy zrozumieję, że niewarto być nieposłusznym woli partii. Obrzydliwe” – napisał.

„Ej, ale co jest złego nawet w testach?” – skomentował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. „Tych do nosa? Bolą. Raz to w życiu robiłem, nie wyobrażam sobie robić tego codziennie, chyba że chodzi o tortury. Poza tym, nie badamy żadnych innych chorób, a ludzie chorzy na inne choroby chodzą i żyją wśród nas” – odparł Dziambor.

Adrian Zandberg: Totalnie wam wierzę, chłopaki, jak mówicie, że obronicie Polskę!

Choć później tłumaczył, że jego odpowiedź była chęcią „pokazania absurdu propozycji”, to szybko została podchwycona przez polityków Lewicy.

„Dżizas! Artur! Ty tak serio? Test na Covid to tortura? To się naprawdę ociera o cyrk…” – pisał Śmiszek. „Konfederacja. Partia prawdziwych twardzieli. Totalnie wam wierzę, chłopaki, jak mówicie, że obronicie Polskę! Nie to, co te lewaki w rurkach! Oby tylko wróg nie przysłał pielęgniarki że strzykawką.”.. – kpił z kolei poseł Adrian Zandberg.

