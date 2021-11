Patryk Jaki o „proroczych” słowach Lecha Kaczyńskiego. „Było dokładnie tak, jak to przewidział”

Europoseł ostrzegał w rozmowie z TVP Info przed imperialną polityką Rosji, która może mieć tragiczne skutki nie tylko dla Polski, ale i całej Europy. Patryk Jaki przypomniał, że o agresywnej polityce Rosji mówił przed lat Lech Kaczyński. – To właśnie były prezydent mówił po ataku na Gruzję, jakie będą kolejne kroki Rosji. I co? Mylił się? Było dokładnie tak, jak to przewidział i diagnozował – stwierdził europoseł.

– My dzisiaj mówimy dokładnie to samo, że tutaj nie chodzi o granicę Polski, tutaj chodzi o przyszłość całej Europy, bo Putin testuje, czy Europa jest solidarna, czy znów jest w stanie złamać tę solidarność i w ten sposób osłabiać Polskę i Europę – dodał Patryk Jaki.

Granica polsko-białoruska. Jaki o Putinie

W ocenie działacza Solidarnej Polski „Władimir Putin jest politykiem, który potrafi myśleć długofalowo”. – Prezydent Rosji boi się też tego, że jeżeli Polska będzie rosnąć w siłę gospodarczo i jeżeli zacznie odbudowywać swoje wpływy na terenach Ukrainy, Białorusi, czyli na terenach umownie możemy powiedzieć I Rzeczypospolitej, to w konsekwencji może stać się rywalem i ważną częścią rozgrywki politycznej, a przecież Putin chce polityki imperialnej – tłumaczył.

W ocenie eurodeputowanego przed nami stoi poważny wybór: wolność albo brak wolności. – Demokracja albo to, co proponuje Putin i Łukaszenka. To jest też decyzja, przed którą stoją dzisiaj państwa europejskie i dlatego ten sztandar wolności Polska po raz kolejny wysoko unosi – zakończył.

