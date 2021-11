Koronawirus w Polsce. Senator PiS punktuje rząd. „Był niekonsekwentny”

Jan Maria Jackowski przyznał w rozmowie z gazetą.pl, że PiS ma problem z przeforsowaniem w Sejmie projektu ustawy pozwalającego pracodawcy na weryfikację szczepień na COVID-19 pracowników. – Jest spór wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy co do tej ustawy i ten spór występował też w rządzie, bo już w lipcu były zapowiadane prace nad projektem, a mamy końcówkę listopada – przyznał senator. – Minister Niedzielski, zapowiadając ustawę, stwierdził, że jeżeli nie będzie zgody w obozie Zjednoczonej Prawicy, to on prowadzi konsultacje z opozycją, więc ustawa i tak przejdzie. Wywołał tym burzę polityczną wewnątrz PiS, bo nie było rozmów z posłami, którzy mają wątpliwości co do ustawy – powiedział Jackowski.

Senator nie wskazał, ilu posłów może zagłosować przeciwko ustawie dotyczącej szczepień. Zwrócił jednak uwagę, że sytuacja przypomina mu problem, jaki PiS miał z „piątką dla zwierząt”, gdy sprzeciw wyraziło około 60 parlamentarzystów.

Koronawirus w Polsce. Jan Maria Jackowski: Rząd był niekonsekwentny

Jackowski nie liczy też na to, że środowe spotkanie u marszałek Sejmu przyniesie przełom. – Nie wiem, czy ono się zakończy. Przypuszczam, że może jednym konkretnym postanowieniem będzie, że w Sejmie zostanie przywrócona możliwości zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach – mówił. – To byłby bardzo kiepski urobek – dodał. Według niego „trzeba było znacznie wcześniej partnersko traktować opozycję i prowadzić dialog” w sprawie walki z koronawirusem, a opozycja powinna była powstrzymywać się od atakowania rządu. – Potrzebny jest ponadpartyjny konsensus. Obie strony poczyniły błędy – zaznaczył.

– Rząd był niekonsekwentny w walce w walce z pandemią – ocenił senator PiS. W tym kontekście przypomniał zeszłoroczną wypowiedź premiera, który mówił, że koronawirus jest w odwrocie, a także zapowiedzi przygotowania ustawy kompensacyjnej. – Po co w takim razie było zapowiadać ustawę? Trzeba powiedzieć teraz, że nie jesteśmy w stanie wypracować takich rozwiązań – stwierdził Jackowski.

Senator PiS krytykuje Radę Medyczną

Jackowski ma też zastrzeżenia do funkcjonowania Rady Medycznej. – Posiedzenia nie są protokołowane. Nie jest to działanie prawidłowe (...). Administracja rządowa twierdzi, że skoro to jest rada doradcza, a nie decyzyjna, to takie działania nie są potrzebne. To jest pokrętna dialektyka – ocenił. Zdaniem senatora, członkowie rady powinni też złożyć deklaracje o braku konfliktu interesów. W jego opinii to jest „minimum przyzwoitości”. Jackowski zapowiedział też, że złoży w tej sprawie interpelację do premiera.

