Tusk krytykuje rząd za bezczynność. „Ich zaniechania to setki tysięcy ofiar śmiertelnych”

Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo trudna. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych niechlubnych rekordach nowych zakażeń koronawirusem. – Dzisiejszy raport MZ to bardzo smutny rekord. Blisko 30 tys. zachorowań i blisko 500 zmarłych. Nie możemy tej sprawy pozostawić bez reakcji – powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk. – Dzisiaj Elżbieta Witek zaprosiła całą opozycję na rozmowę o pandemii. Chcę powiedzieć jasno: od wielu miesięcy powtarzam, że jesteśmy gotowi poprzeć działania rządu, które mają rekomendację Rady Medycznej w celu przeciwdziałania pandemii – dodał lider PO.

Polityk zaznaczył, że we wtorek 24 listopada miał okazję rozmawiać z członkami Rady Medycznej. – Głównym powodem było to, że rząd nigdy nie poinformował, dlaczego opinia publiczna nie zna tych rekomendacji i dlaczego nie są one wprowadzane w życie. Okazuje się, że te konkluzje od wielu miesięcy nie są uwzględniane przez rząd – tłumaczył szef Platformy Obywatelskiej.

Koronawirus w Polsce. Tusk o paszportach covidowych

Zdaniem Donalda Tuska tylko w Polsce paszport covidowy jest zupełnie bezużyteczny. – On do niczego nie służy. Nie ma możliwości punktowego ograniczania aktywności ludzi niezaszczepionych. Ludzie, którzy w Polsce się zaszczepili, czują się kompletnie opuszczeni przez rząd, nie mają z tego tytułu żadnego poczucia bezpieczeństwa, przecież szczepienie temu miało służyć – tłumaczył lider PO.

Polityk skrytykował rząd za niepodejmowanie prób egzekwowania obecnych przepisów. – Wiele razy słyszałem od premiera Morawieckiego i jego ministrów, że to ludzie mają, jedni od drugich egzekwować przepisy. Problem polega na tym, że jak się rządzi, to jest się od egzekwowania przepisów. Władza ma wziąć na siebie odpowiedzialność egzekwowania społecznego dystansu, noszenia maseczek, podejmowania decyzji o ograniczeniu imprez masowych w tym powiatach czy miejscach, gdzie jest nadmierna ilość zakażeń.

– Zaniechania rządu to setki tysięcy ofiar śmiertelnych – podsumował lider PO.

