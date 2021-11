Zakończyło się spotkanie Elżbiety Witek z opozycją. Marszałek Sejmu komentuje

– Spotkanie trwało prawie trzy godziny. Podziękowałam wszystkim przedstawicielom klubów i kół, bo na to spotkanie przyszli wszyscy. Dyskusja była długa, była merytoryczna – powiedziała Elżbieta Witek i podkreśliła, że wirus „nie ma żadnych barw politycznych”. Marszałek Sejmu poinformowała, że podczas spotkania padały konkretne propozycje szczególnie ze strony Koalicji Polskiej, Kukiz'15 oraz Lewicy i Polski 2050.

Elżbieta Witek przekazała, że przedstawiciele opozycji wyszli z postulatem, aby rekomendacje Rady Medycznej przy premierze były jawne i aby rząd wprowadzał je wszystkie. – Te rekomendacje są jawne – podkreśliła marszałek Sejmu. Polityk przypomniała, że w walce z epidemią COVID-19 bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad, takich jak: zachowywanie dystansu czy noszenie maseczek. Dodatkową bronią w walce z pandemią są szczepienia. Na te wszystkie elementy zwraca uwagę wspomniana Rada Medyczna.

Koronawirus w Polsce. Elżbieta Witek zapowiada kolejne spotkanie

Elżbieta Witek wskazała, że przedstawiciele m.in. Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że to rząd powinien przedstawiać propozycje na walkę z epidemią. – Propozycja na końcu była taka, żebyśmy spotkali się, beze mnie, bo to już na roboczo, z ministrem Kraską i z resortem zdrowia, na roboczo, przedstawiciele poszczególnych klubów i kół, którzy przedstawią swoją propozycję. Bardzo szybko. Myślę, że w piątek już będzie informacja od pana ministra Kraski, gdzie, w jakim trybie, będzie się można spotkać. Będą odpowiedzi udzielane na pytania i też ministerstwo czy rząd odniesie się do tych propozycji, które zawarte zostały w projektach czy propozycjach poszczególnych klubów i kół – powiedziała Elżbieta Witek.

Czy rząd zaproponował nowe rozwiązania legislacyjne?

Elżbieta Witek była pytana przez dziennikarzy, czy przedstawiciele rządu na spotkanie „przynieśli konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych".

Byłabym nieuczciwa, gdybym przyszła na to dzisiejsze spotkanie z jakimiś propozycjami rządowymi. Ja wyraźnie powiedziałam, jaki jest cel mojego zaproszenia. Chodzi o to, żeby usłyszeć od moich kolegów z opozycji, czy są jakieś momenty wspólne, które mogą nas połączyć, czy jest coś na co wspólnie możemy się zgodzić. Dlatego nie mogłam przyjść z żadnym projektem, bo to by było z mojej strony po prostu niepoważne – powiedziała marszałek Sejmu.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie było prezentacji projektu rządzących

Przebieg spotkania relacjonował lider PSL. – Każda strona zabrała głos na spotkaniu z Elżbietą Witek. Nie było prezentacji projektu rządzących. My przedstawiliśmy nasze 3 propozycje: 600 zł za zaszczepienie, finansowanie leczenia w prywatnej ochronie zdrowia i dodatek dla personelu niemedycznego – powiedział po spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z kolei Maciej Gdula zaznaczył, że na spotkaniu z opozycją w sprawie sytuacji pandemicznej nie było premiera, ministra zdrowia i „konkretów”. „Co było? Informacje, że będzie gorzej” – napisał polityk.

twitterCzytaj też:

