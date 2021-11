Zakończyło się spotkanie Elżbiety Witek z opozycją. Marszałek Sejmu komentuje

– Spotkanie trwało prawie trzy godziny. Podziękowałam wszystkim przedstawicielom klubów i kół, bo na to spotkanie przyszli wszyscy. Dyskusja była długa, była merytoryczna – powiedziała Elżbieta Witek i podkreśliła, że wirus „nie ma żadnych barw politycznych”. Marszałek Sejmu poinformowała, że podczas spotkania padały konkretne propozycje szczególnie ze strony Koalicji Polskiej, Kukiz'15 oraz Lewicy i Polski 2050.

Elżbieta Witek przekazała, że przedstawiciele opozycji wyszli z postulatem, aby rekomendacje Rady Medycznej przy premierze były jawne i aby rząd wprowadzał je wszystkie. – Te rekomendacje są jawne – podkreśliła marszałek Sejmu. Polityk przypomniała, że w walce z epidemią COVID-19 bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad, takich jak: zachowywanie dystansu czy noszenie maseczek. Dodatkową bronią w walce z pandemią są szczepienia. Na te wszystkie elementy zwraca uwagę wspomniana Rada Medyczna.

Koronawirus w Polsce. Elżbieta Witek zapowiada kolejne spotkanie

Elżbieta Witek wskazała, że przedstawiciele m.in. Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że to rząd powinien przedstawiać propozycje na walkę z epidemią. – Propozycja na końcu była taka, żebyśmy spotkali się, beze mnie, bo to już na roboczo, z ministrem Kraską i z resortem zdrowia, na roboczo, przedstawiciele poszczególnych klubów i kół, którzy przedstawią swoją propozycję. Bardzo szybko. Myślę, że w piątek już będzie informacja od pana ministra Kraski, gdzie, w jakim trybie, będzie się można spotkać. Będą odpowiedzi udzielane na pytania i też ministerstwo czy rząd odniesie się do tych propozycji, które zawarte zostały w projektach czy propozycjach poszczególnych klubów i kół – powiedziała Elżbieta Witek.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie było prezentacji projektu rządzących

Przebieg spotkania relacjonował lider PSL. - Każda strona zabrała głos na spotkaniu z Elżbietą Witek. Nie było prezentacji projektu rządzących. My przedstawiliśmy nasze 3 propozycje: 600 zł za zaszczepienie, finansowanie leczenia w prywatnej ochronie zdrowia i dodatek dla personalu niemedycznego - powiedział po spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz.

