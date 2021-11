Prezydent zwoła posiedzenie RBN? Andrzej Duda ma krytyczne uwagi wobec opozycji

Andrzej Duda udzielił wywiadu tygodnikowi „Sieci”, a podczas rozmowy pojawił się m.in. wątek dotyczący ewentualnego zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, o co apeluje opozycja. – Trudno o poważnych sprawach rozmawiać z ludźmi, którzy jeszcze niedawno biegali po granicy i przeszkadzali polskim funkcjonariuszom w wykonywaniu ich obowiązków, którzy atakowali w mediach oraz w polskim parlamencie żołnierzy służących na granicy – powiedział prezydent, którego słowa cytuje wpolityce.pl.

Granica polsko-białoruska. Prezydent zwoła posiedzenie RBN?

Jednocześnie Andrzej Duda zwrócił uwagę na atmosferę, w jakiej przebiegała debata o budowie stałej zapory na granicy. Zaznaczył, że opozycja „zaczęła rozumieć sytuację, w jakiej znalazła się Polska”. – Do ewentualnej decyzji o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego potrzebna jest jednak dalsza obserwacja zachowania polityków opozycji. Muszą oni zrozumieć, że sprawa ta to nie pole do politycznej gry, że po takim spotkaniu nie można wyjść i się popisywać – kontynuował prezydent.

Andrzej Duda: To poważna rozmowa o poważnych sprawach

Andrzej Duda w wywiadzie dla „Sieci” wspomniał także, że posiedzenie RBN odbywa się „za zamkniętymi drzwiami, w formule niejawnej”. – To poważna rozmowa o poważnych sprawach. I ja takiego poważnego i odpowiedzialnego podejścia oczekuję. Nic więcej. Dotychczas spotkania, które odbyłem z przedstawicielami rządu, dowódcami wojska i szefami służb, pokazały, że mam do czynienia z gronem ludzi poważnych, piastujących poważne stanowiska, którzy dzierżą w swoich rękach odpowiedzialność za Rzeczpospolitą, i mam pewność, że z tymi ludźmi mogę pewne ustalenia przyjąć i one będą realizowane najlepiej jak tylko to możliwe – stwierdził Andrzej Duda, po czym dodał, że chciałby zobaczyć takie oblicze opozycji parlamentarnej.

