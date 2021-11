Nowy rząd w Niemczech. Co to oznacza dla Polski? „Powodów do zmartwień jest więcej”

W umowie koalicyjnej mowa jest o przyjaźni polsko-niemieckiej i konieczności upamiętnienia naszego cierpienia w czasie II wojny światowej. To piękne nawiązanie do dbałości o dopieszczanie naszych historycznych kompleksów. Od lat ćwiczą je z powodzeniem kolejne niemieckie rządy. Jeśli chodzi o strategiczne konkrety, to jest już znacznie gorzej. Koalicjanci zgadzają się bowiem, że Niemcy łączą z Rosją relacje tak głębokie, że wymagają od nich gotowości do dialogu z Moskwą. Mowa jest o współpracy z Rosją w sprawach klimatycznych, co oznacza potwierdzenie poparcia Berlina dla Nord Stream 2, mającego, zgodnie z oczekiwaniami niemieckich elit politycznych i gospodarczych, napędzać transformację energetyczną Europy.