Afera mailowa. Spór o występ Morawieckiego w TVP. „Kurski non stop gadał głupoty na premiera”

W ujawnionej przez hakerów korespondencji, która ma pochodzić z 16-18 listopada 2019 roku, czyli z okresu tuż po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych, trwa dyskusja, w jakich mediach premier Mateusz Morawiecki ma się pojawić w najbliższych dniach po expose.

Afera mailowa. Spór o występ premiera w TVP

Tomasz Matynia, szef Centrum Informacyjnego Rządu proponuje występy bądź wywiady w kolejnych dniach dla Polskiego Radia, „Sieci”, „Rzeczpospolitej”, Polsat News, Telewizji Trwam, RMF FM, Wirtualnej Polski oraz Telewizji Polskiej.

„Jeśli chodzi o wizytę w TVP to proponuję pójść do Strefy Starcia, bo oni nam realnie pomagają” – miał w odpowiedzi na te propozycje napisać Tomasz Fill członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju i nieformalny doradca premiera. „Nie czuje Trwam” – miał ocenić w odpowiedzi Mariusz Chłopik, do niedawna dyrektor w PKO BP, również nieformalny doradca Mateusza Morawieckiego.

Głos w dyskusji zabrał też Michał Dworczyk, który przypomniał, że premier miał uczestniczyć w pogrzebie powstańców styczniowych. Szef KPRM zwrócił uwagę, że „była propozycja”, żeby premier wystąpił w programie TVP Info „Gość Wiadomości” nagranym w Wilnie. „Oczywiście nagrane wcześniej, nie musiałby czekać do 20.00” – miał precyzować Dworczyk.

„Tak – jeśli by się zmieściło Wilno, to bym chętnie poleciał (dla mnie to wielka rzecz ten pogrzeb powstańców styczniowych)” – miał w tym miejscu podkreślić sam Morawiecki.

Występ w TVP miał odradzić Chłopik. „Tylko nie wiem, czy iść do TVP. Nie ma co robić im »dobrze« za to, jak pokazują PMM. Izolacja” – miał napisać. „No właśnie” – miał napisać w następnym mailu Morawiecki, rzekomo w odpowiedzi na wiadomość Chłopika. „To pomyślcie jeszcze o Gościu Wiadomości z Wilna” – miał dodać Dworczyk.

„Tu jest bitwa na noże”

Chłopik w kolejnych mailach miał dalej stanowczo odradzać występu w TVP. „Strefę Starcia jesteśmy winni Samuelowi [Samuelowi Pereira z TVP Info był wydawcą programu „Strefa Starcia” – red.] za wszelką pomoc. Michał, Kurski [prezes TVP Jacek Kurski - red] wysyła SMS-y do dziennikarzy »hej, hej, po co ci ten Morawiecki?« a mamy uwiarygadniać jego główny program? Tu jest bitwa na noże z nim. Idźmy do Samuela i tam mamy pewność, że oświetlenie będzie zrobione poprawnie, a nie jak ostatnio pan stwierdził, że nie może lampy przestawić, która robiła cień. Rozumiem, że TVP Wilno to twe ziomki, ale ja się tutaj Rejtanem położę w tej sprawie” – czytamy w rzekomym mailu.

„To wymyśl jaki program można z PMM nagrać ze studia w Wilnie:)” – miał napisać mu Dworczyk.

Do dyskusji włączył się także Piotr Müller. „To nagranie z Wilna jest moim zdaniem dobrym pomysłem (pytanie, czy technicznie udałoby się dograć). Co do kwestii Strefy Starcia to przed chwilą rozmawiałem z Mariuszem i uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo wtedy musiałoby być bez widowni i wystawiamy się na prosty atak, że premier boi się ludzi” – napisał rzecznik rządu.

Potwierdzić miał to sam Morawiecki. „Zgadzam się zarówno z pierwszym wnioskiem, jak i drugim” – czytamy w rzekomej odpowiedzi premiera.

„Kurski u prezydenta non stop gadał głupoty na premiera”

Z dalszej części rozmowy Chłopik miał wyłączyć Morawieckiego i dalej odradzać pojawienie się w TVP. „Pójście do TVP to błąd. Kurski był ostatnio u PAD [Prezydent Andrzej Duda – red.] i non stop gadał głupoty na PMM [Premier Mateusz Morawiecki – red.], a wy chcecie tam iść” – napisął.

Miał się z nim zgodzić Tomasz Fill. „Podzielam zdanie Mariusza. Nie ma potrzeby w tej chwili żeby tam iść” – czytamy w jego odpowiedzi. „Ja robię większe zasięgi na FB PMM niż Kurski. Dwa, to on, a nie ZZ [Zbigniew Ziobro – red.] jest mózgiem tamtej mafii” – miał dodać Chłopik.

22 listopada 2019 r. Mateusz Morawiecki wziął udział w pogrzebie powstańców styczniowych w Wilnie, ale nie wystąpił w programie „Gość Wiadomości”. Nie pojawił się też w programie „Strefa starcia” 24 listopada.

