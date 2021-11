Zaskakujące słowa europosłanki. Sylwia Spurek pochwaliła rząd PiS w Parlamencie Europejskim

Sylwia Spurek przypomina obietnicę Ursuli von der Leyen

W czwartek Sylwia Spurek wzięła udział w debacie w Parlamencie Europejskim z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Eurodeputowani rozmawiali między innymi o braku postępów w ratyfikacji konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) i sposobach ochrony kobiet.

Europosłanka Zielonych rozpoczęła swoje przemówienie od przypomnienia obietnic szefowej KE Ursuli von der Leyen. – Ursula von der Leyen dwa lata temu, jako kandydatka na przewodniczącą, zobowiązała się do przyspieszenia ratyfikacji konwencji stambulskiej. I chyba najwyższy czas wywiązać się z danego słowa. Parlament już 50 razy w tej kadencji wzywał Komisję i Radę do działań przeciwko przemocy ze względu na płeć, w tym do pilnej ratyfikacji konwencji. Sama apelowałam o to dodatkowo 21 razy – mówiła. Spurek wskazała na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którą proces ratyfikacji może być zakończony przez Radę kwalifikowaną większością głosów. – Nie ma już prawnych przeszkód. Czekanie na jednomyślność to tylko polityczna wymówka – skomentowała.

Europosłanka chwali rząd PiS

Spurek przypomniała, że w PE nieraz krytykowano polski rząd i mówiono o jego „naruszeniach praworządności, łamaniu praw człowieka, praw kobiet”. – Sama wielokrotnie z tego miejsca zdecydowanie krytykowałam rząd i potępiałam jego antydemokratyczne działania. Ale w 2020 roku ten rząd zmienił prawo. Wprowadził policyjny nakaz opuszczenia domu przez sprawcę przemocy. Umożliwił natychmiastową izolację sprawcy od ofiary. To konkret – stwierdziła europosłanka. – A co zrobiła Państwa Komisja? Czy przygotowała przynajmniej jakiś projekt aktu prawnego? – dopytywała.

Po tych słowach Spurek pochwaliła polski rząd. – Powiem coś, co zabrzmi szokująco. Rząd PiS, przynajmniej na poziomie legislacyjnym, przez ostatnie dwa lata zrobiło więcej dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie niż Komisja Europejska – oświadczyła i zarzuciła Komisji „bierność”, która też jest, według niej, „łamaniem praworządności”.

Czytaj też:

Sylwia Spurek znów zaskakuje. Kosiniak-Kamysz nie był w stanie tego przemilczeć