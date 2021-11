„Wiadomości” TVP przypomniały wypowiedź Donalda Tuska sprzed lat. „Takich guzików nie ma”

– Tarcza antyinflacyjna oraz dodatek osłonowy dla polskich rodzin. Niebawem energia, gaz i benzyna powinny być tańsze. Szczegóły już za chwilę – powiedział Michał Adamczyk, rozpoczynając dzisiejsze wydanie „Wiadomości” TVP. W pierwszym materiale punkt wyjścia stanowiły informacje zaprezentowane podczas konferencji Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.

„Wiadomości” TVP omawiają pakiet antyinflacyjny

– Przedstawiony przez rząd pakiet antyinflacyjny to przede wszystkim obniżki podatków dla wszystkich Polaków i dopłaty dla najbiedniejszych. Akcyza na paliwa spadnie do najniższego poziomu dopuszczalnego w UE, a rząd zrezygnuje z pobierania podatku od ich sprzedaży. VAT na gaz zostanie obniżony z 23 do 8 proc. Gospodarstwa domowe nie zapłacą akcyzy w rachunkach za energię elektryczną, a stawka VAT spadnie do 5 proc. – relacjonował autor materiału.

W dalszej części podano, że „to realizacja koncepcji aktywnego i solidarnego państwa”. Niedługo później autor materiału zaznaczył, że Donald Tusk, gdy był premierem, „nie korzystał z narzędzi”, które są w posiadaniu rządu, a prowadzą do ograniczenia wzrostu inflacji. – Gdyby rząd miał guziki: na jednym byłoby napisane „niskie ceny żywności”, a na drugim – „wysokie”, to ja bym nic innego nie robił tylko naciskałbym ten guzik „niskie ceny”. Tylko takich guzików nie ma – powiedział Donald Tusk. Wypowiedź polityka pochodzi z 2011 roku.

– Tarcza antyinflacyjna to 10 mld zł, które trafią do Polaków. Większość obniżek podatków ma wejść w życie pod koniec tego albo z początkiem przyszłego roku – zakończył materiał Damian Diaz.

