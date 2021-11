Morawiecki po spotkaniu z Johnsonem: Wielka Brytania jest przyjacielem Polski

Premier kontynuuje serię spotkań z najważniejszymi europejskimi politykami. W czwartek 25 listopada szef polskiego rządu był w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz z Olafem Scholzem, który jest kandydatem na nowego kanclerza tego kraju. Dzień wcześniej Morawiecki w Paryżu rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Udał się też do Lublany na spotkanie z szefem słoweńskiego rządu Janeszem Janszą.

Rzecznik rządu podkreślał przed wylotem premiera do Wielkiej Brytanii, że działania hybrydowe, prowadzone przez reżim Alaksandra Łukaszenki, spotykają się ze stanowczą reakcją światowych liderów. Wielka Brytania solidaryzuje się z naszym krajem, jako członek NATO i wieloletni przyjaciel Polski – oświadczył Piotr Muller.

Granica polsko-białoruska. Morawiecki rozmawiał z Johnsonem

Po spotkaniu z Borisem Johnsonem w piątek 26 listopada Mateusz Morawiecki zapewnił, że Wielka Brytania jest bardzo dobrym sojusznikiem oraz przyjacielem Polski i oba kraje będą kontynuować bliską współpracę. – Obiecaliśmy sobie wypracowywać praktycznie identyczne stanowiska zarówno w odniesieniu do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale także do kryzysu energetycznego, kryzysu wokół Ukrainy, związanego z Mołdawią, na Bałkanach Zachodnich i wszystkie te kwestie omówiliśmy bardzo dogłębnie – podkreślił premier.

– Rozmawialiśmy też o granicy, która jest atakowana przez Łukaszenkę, o jego mocodawcy z Kremla. Myślę, że udało nam się osiągnąć porozumienie, co do konkretnych poważnych kroków po to, aby wdrożyć kolejne scenariusze sankcyjne – zaznaczył szef polskiego rządu.

Polityk PiS podkreślił, że ma nadzieję, że pokojowe rozwiązanie sytuacji na granicy UE, granicy polsko-białoruskiej jest w zasięgu naszych możliwości, co uzależnione jest od podejścia drugiej strony i nie trzeba będzie podejmować kolejnych kroków.

Granica polsko-białoruska. Morawiecki rozmawiał z Johnsonem

Na otwartym dla mediów wstępie spotkania na Downing Street Johnson mówił o polsko-brytyjskich relacjach. – Myślę, że Polska w naszym sposobie myślenia jest naszym najbliższym europejskim sojusznikiem w NATO w zakresie budowania obrony, relacji długoterminowego bezpieczeństwa i oczywiście w wielu innych obszarach – powiedział Boris Johnson.

Czytaj też:

Prezydent Ukrainy ostrzega przed zamachem stanu w kraju. Wskazał, kto może wziąć w nim udział