Burza po decyzji Ministerstwa Zdrowia. „Na spotkanie może wejść Kowalski, Siarkowska, a nie może wejść ekspert”

Ministerstwo zdrowia odmówiło dr. Pawłowi Grzesiowskiemu

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska spotyka się dziś w Sejmie z przedstawicielami klubów i kół poselskich w sprawie walki z pandemią . Obecność potwierdziły PiS, KO, Lewica, Polska 2050, PSL, Porozumienie, Konfederacja i Kukiz'15. Spotkanie to pokłosie środowej rozmowy marszałek Sejmu z opozycją w sprawie projektu ustawy dającego pracodawcy prawo do weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony.

W spotkaniu z Kraską Porozumienie ma reprezentować Jan Strzeżek, który chciał też by w rozmowie uczestniczył dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej ds. walki z COVID-19. – Zaprosiliśmy pana dr. Grzesiowskiego, żeby powiedział nie tylko rządzącym, ale również pozostałej części opozycji, jak należy walczyć z pandemią i jak tę pandemią można pokonać. Niestety Ministerstwo Zdrowia odmówiło nam jego udziału – przekazał Strzeżek na konferencji w Sejmie. Jego zdanie, resort odmówił udziału Grzesiowskiemu, argumentując, że ten nie jest politykiem.

– To oznacza, że na to spotkanie może wejść Janusz Kowalski, Anna Maria Siarkowska, mogą wejść antyszczepionkowcy, a nie może wejść ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19. Domagamy się obecności pana doktora Grzesiowskiego na tym spotkaniu – oświadczył Strzeżek. – Nie zgadzamy się na to, żeby to resort zdrowia dyktował nam kto może, a kto nie może brać udziału w takich spotkaniach i nie zgadzamy się na kneblowanie ust ekspertom, którzy wiedzą jak pokonać pandemię – zaznaczył rzecznik Porozumienia.

Oburzenie decyzją resortu zdrowia wyrazili też na Twitterze inni politycy Porozumienia. „Politykowanie zamiast konkretów! Ministerstwo Zdrowia odmawia dr Grzesiowskiemu wejścia na spotkanie dotyczące walki z pandemią. PiS boi się merytorycznej dyskusji i uwag ekspertów. Bezproduktywna dyskusja. Czy o to chodzi?” – napisała posłanka Magdalena Sroka.

Koronawirus w Polsce. Dr Grzesiowski krytykował rząd

Dr Grzesiowski znany jest z ostrej krytyki działań rządu w sprawie walki z pandemią. „Walka z pandemią...? Zalecenia Rady Medycznej są realizowane z kilkutygodniowym opóźnieniem albo w ogóle są ignorowane. Jak długo mamy czekać na decyzję @a_niedzielski o przyspieszeniu dawki przypominającej po 5 m-cach dla 50+? Pacjenci oczekują i chorują. Szczepionek nie brakuje” – napisał w jednym z ostatnich tweetów.

Czytaj też:

„Witek zachowywała się jak dobra babcia, która pocieszająco kiwa głową”. Kulisy rozmów rządu z opozycją o COVID-19