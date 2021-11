Waldemar Kraska po spotkaniu z przedstawicielami opozycji. Wiceminister o trzech pomysłach

W piątek 26 listopada odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z posłami różnych klubów i kół parlamentarnych. – Spotkanie dość długie, ale myślę, że owocne, czasem dość burzliwe i kontrowersyjne, ale myślę, że taka burza mózgów jest bardzo potrzebna – powiedział polityk.

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska o trzech rozwiązaniach

– Po pierwsze była zgoda wszystkich, abyśmy wprowadzili ustawę o funduszu kompensacyjnym. Ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. Ustawa, która będzie ustawą tylko i wyłącznie o tym funduszu. Nie będą w tej ustawie zamieszczone inne dodatkowe rzeczy. Taki był wymóg stron parlamentarnych – przekazał Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia dodał, że być może taka ustawa zachęci osoby, które wciąż wahają się, czy się zaszczepić. – Jeżeli ewentualnie powstaną jakieś NOP-y, będą miały także jakąś rekompensatę – dodał.

Darmowe testy na koronawirusa?

– Drugi temat (...) to wprowadzenie dobrowolnych testów dla osób, które mają duży kontakt z innymi ludźmi. Mówię tutaj o pracownikach służby zdrowia, pracownikach oświaty, ale także administracji czy też innych służb np. pracownicy komunikacji miejskiej. To będzie w formie rozporządzenia, aby taki pracownik mógł wykonać bezpłatnie na swoją prośbę taki test. Nie będzie od razu włączany w kwarantannę – kontynuował Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia dodał, że w czasie spotkania była dyskusja, jaki rodzaj testów ma zostać udostępniony. Polityk podkreślił, że ostateczną decyzję podejmą eksperci.

Waldemar Kraska poinformował również o trzecim postulacie, co do którego osiągnięto porozumienie. – Dla pracowników niemedycznych, którzy w tej chwili pracują w oddziałach covidowych, tak jak to było w poprzedniej fali, także przyznać pewien dodatek do wypłaty. Prawdopodobnie będzie to dodatek jednorazowy – powiedział wiceminister zdrowia.

Czytaj też:

Nowy wariant koronawirusa w Europie. Co wiadomo o zakażonym?