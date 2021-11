Radosław Sikorski pisze do „Frau” Beaty Kempy. Poszło o list, który otrzymał. „DIABLO-Lucyfer, TRAITOR”

Od tygodni Radosław Sikorski zaczepia Beatę Kempę na Twitterze zwracając się do niej per „Frau”. Historia tego zwrotu jest długa i obfitowała w kilka zwrotów akcji, ponieważ to europosłanka PiS jako pierwsza pisała do niego „Herr Lord”, a europoseł Platformy odpowiedział jej w trakcie twitterowej dyskusji, by „walnęła się w zatłuszczony łeb”, za co spadła na niego lawina krytyki.

Polityk potem pokrętnie przepraszał, ale teraz, jeśli tweetuje o Kempie zawsze pisze do niej „Frau”.

Sikorski publikuje list, który otrzymał. „Życzę Tobie i całej Twojej rodzinie, aby Diablo.”..

Kolejna odsłona tego twitterowego trendu na koncie Sikorskiego przypadła na sobotę, gdy były szef MSZ zamieścił list, który miał otrzymać. „Napisał do mnie Pani sympatyk, Frau Beato Kempo. Prawdziwy amerykański milioner” – zatweetował polityk.

W liście napisano odręcznie (zostawiamy oryginalny zapis):

„Mr. Sikorski jesteś tak Polski jak USA – ZDRAJCA – TRAITOR. P. Beata Kempa prawidłowo oceniła ciebie! Słoma wystaje Ci z butów! Życzę Tobie i całej Twojej rodzinie aby DIABLO-Lucyfer zajął się Wami wszystkimi! Twój cały majątek z żony rodzina jest niczym do mnie – pozdrawia Cię prawdziwy amerykański milioner i (tu słowo niemożliwe do rozczytania)”.

