„Wiadomości” TVP zaczęły od Marty Lempart. Potem w jednym materiale: Tusk, Palikot, KOD, utrata prawa jazdy

„Wiadomości” TVP odnotowały głośną sprawę z happeningu Marty Lempart, która oblała czerwoną farbą drzwi wejściowe siedziby Prawa i Sprawiedliwości i posadzkę przed budynkiem przy ul. Nowogrodzkiej. Program Telewizji Polskiej skupił się jednak na początku na wątku dyskusji Lempart z kobietą, która odpowiada za porządek w budynku.

Gdy Lempart przemawiała z niewielkiego podwyższenia prowadzącego do drzwi budynku, wtrąciła się sprzątająca tam kobieta, która ruszyła z pretensjami do jednej z liderek Strajku Kobiet o rozlanie farby. – To niech pani umyje! – zwracała się do aktywistki, wyraźnie wzburzona tym, że ta dołożyła jej pracy.

„Wiadomości” na „pasku” pytają o pogardę, Adamczyk wprost o elitach

Widzowie „Wiadomości” mogli zobaczyć „pasek” zapowiadający materiał o treści: „Opozycyjne elity gardzą Polakami?”.

Takich wątpliwości, czy „elity” gardzą Polakami, nie miał jednak prowadzący program Michał Adamczyk, który w długiej zapowiedzi przekazał:

– Wulgarność i werbalna agresja, z tego znana jest Marta Lempart, która domaga się swobodnego prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Dotąd swoją agresję kierowała głównie w stronę rządzących, ale teraz okazała lekceważenie nawet zwykłej kobiecie, sprzątaczce, która zwróciła jej uwagę, że organizując swoje proaborcyjne happeningi, Lempart niszczy cudzą, ciężką pracę. O agresji i pogardzie opozycyjnych elit wobec zwykłych Polaków opowie państwu Marcin Tulicki.

„Wiadomości” od Lempart wychodzą do Tuska i... KOD oraz utraty prawa jazdy

W materiale przypomniano oczywiście nagranie sprzed siedziby PiS z udziałem sprzątaczki i Lempart, ale program TVP na tym nie poprzestał.

„Wiadomości” TVP przypomniały też wypowiedzi Lempart z jednego z protestów, gdy mówiła, by podczas przemarszu „zostawiać ślady”, jej liczne okrzyki ze strajków (słynne „wyp*******”). – Najwidoczniej problemu w takim zachowaniu nie widzi Donald Tusk. Tu w towarzystwie autorki ulicznej agresji (wyświetlono wtedy wspólne zdjęcie Tuska z Lempart – red.), a tutaj Janusza Palikota – odczytał Tulicki i rzeczywiście widzom pokazano archiwalne nagrania z czasów, gdy Palikot był w Platformie Obywatelskiej.

W materiale „Wiadomości” przypominano, że Palikot zachowywał się skandalicznie po katastrofie smoleńskiej. – Wielu zachowań Palikota można było się tylko wstydzić, podobnie jest z Martą Lempart. I w jednym i w drugim przypadku to ludzie z politycznej rzeczywistości Donalda Tuska, który pojawił się na szóstych urodzinach Komitetu Obrony Demokracji – kontynuował Tulicki.

Co było ważne dla „Wiadomości”? Wtrącenie, że Tusk dotarł na jubileusz KOD limuzyną, a przecież nie mogło być inaczej, ponieważ „stracił prawo jazdy z powodu drogowej agresji, gdy gnał środkiem wsi”.

