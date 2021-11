Władysław Kosiniak-Kamysz stracił stanowisko szefa RG LZS. Zastąpi go były ludowiec

Władysław Kosiniak-Kamysz stracił stanowisko przewodniczącego Rady Głównej Ludowych Zespołów Sportowych, organizacji zrzeszającej kluby sportowe z mniejszych miejscowości. O zmianie szefa poinformował minister sportu Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej.

Kosiniak-Kamysz traci funkcję, nowym szefem Baszko

Jak przekazał Bortniczuk, po głosowaniu w organizacji nowym przewodniczącym Rady Głównej LZS został poseł klubu PiS i Partii Republikańskiej Mieczysław Baszko. „Serdecznie gratuluję wybranemu dziś, nowemu przewodniczącemu Rady Głównej LZS, posłowi Mieczysławowi Baszko. Jestem przekonany o doskonałej współpracy pomiędzy LZS z Ministerstwem Sportu. Za ciężką pracę na rzecz LZS serdecznie dziękuję dotychczasowemu przewodniczącemu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi” – napisał 27 listopada na Twitterze minister.

Mieczysław Baszko to wieloletni działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, który opuścił ludowców w 2018 roku i przeszedł do Porozumienia. To właśnie z rekomendacji tej partii znalazł się na listach PiS w wyborach parlamentarnych w 2019 roku i dostał się do Sejmu.

Po rozłamie w Zjednoczonej Prawicy w sierpniu 2018 roku Baszko, jak niektórzy posłowie Porozumienia, pozostał w klubie PiS i dołączył do Partii Republikańskiej Adama Bielana.

