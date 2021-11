Czego życzy swoim oponentom Sikorski? „Dwa razy tyle”, Tusk: Okrutne życzenie, ja połowę

W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności zorganizowano „Konferencję o Przyszłości Europy”, a wśród mówców znaleźli się Donald Tusk i Radosław Sikorski. Obecny szef PO i europoseł tej formacji wiele miejsca poświęcili aktualnej kondycji Unii Europejskiej, zagrożeń, które stoją przed wspólnotą, ale momentami ich dyskusja schodziła na „mniejsze” tematy.

W trakcie rozmowy o rosyjskiej ingerencji w wiele spraw europejskich i nakręcanie przez Kreml niepokojów w społeczeństwie Tusk napomknął o badaniach na temat tego, jak zaogniony jest spór polityczno-społeczny na świecie.

– Ja się boję tego, co się dzieje z naszą umysłowością. Nie tylko ekstremiści są dzisiaj radykalni, ale główne nurty są też radykalne. (...). Przeprowadzono takie badania, zapytano: „Co życzysz swojemu oponentowi politycznemu, czego byś chciał”. I wiecie, zaczynają przeważać, i to w głównych nurtach, odpowiedzi, że życzono by „nieistnienia” albo unicestwienia fizycznego – powiedział Tusk.

Czego życzy swoim oponentom Sikorski? „Dwa razy tyle”, Tusk: Okrutne życzenie

Gdy tylko Tusk skończył wypowiedź, Radosław Sikorski wtrącił: – Ja życzę im dwa razy tyle tego, co oni życzą mnie.

Przez chwilę na sali panowała cisza, a później rozległy się śmiechy i oklaski. Sikorski nie krył rozbawienia, natomiast od tych słów dystansował się były premier, który oznajmił:

– Wydaje mi się, że to jest bardzo okrutne życzenie. Ja powiem szczerze, ja życzę im połowę tego, co mi życzą, a i tak się źle czuję, bo to bardzo brutalne.

Szef Platformy Obywatelskiej dodał, że nie chciałby żyć wśród ludzi i stale patrzeć na to, jakie są ich poglądy polityczne. – Nie chcę żyć wśród ludzi, którzy o swoich oponentach myślą w kategoriach nienawiści albo chęci unicestwienia, a ta zaraza zaczyna ogarniać nas wszystkich – powiedział Tusk. Później mówił też, że zwaśnione strony „muszą umieć żyć obok siebie” i nie dążyć do wzajemnej anihiliacji.

