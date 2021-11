NA ŻYWO: Nowe obostrzenia od grudnia? Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

13:28 Minionej doby w Polsce potwierdzono 13 115 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Liczba nowych przypadków nie przestaje rosnąć. Najnowszy raport – 29 listopada 13:21 Informacje o szpitalach tymczasowych w Polsce



twitter.com 13:17 Nowe obostrzenia już od grudnia?



Nieoficjalnie: Nowe obostrzenia. Wśród nich m.in. ostrzejsze limity w sklepach 13:13 Mateusz Morawiecki zapowiada dodatkowe obostrzenia



– Niestety mamy niepokojące wieści z WHO, czyli zmutowana wersja wirusa: Omikron. Jaka będzie realna odpowiedź szczepionek na ten wariant, dzisiaj jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że już poszczególne kraje tworzą nowe przepisy chroniące przed zagrożeniem – stwierdził premier.



– My też dzisiaj przedstawimy pewne dodatkowe ograniczenia. Przedstawi je minister Adam Niedzielski, żeby przede wszystkim z tych krajów, z których ten wirus przybywa do nas, można było się przed nim lepiej ochronić – powiedział Mateusz Morawiecki. 13:11 Premier apelował również o stosowanie się do podstawowych zasad w walce z epidemią. – To wszystko, co jest elementem wypracowanym w walce z pandemią: dystans, dezynfekcja, maseczki, to wszystko jest cały czas bardzo ważne. Te działania pomagają przerywać łańcuch zakażeń – podkreślił. 13:09 – Także tych wszystkich z państwa, którzy 6 miesięcy temu przyjęli drugą dawkę szczepionki, zachęcam, żeby przyjąć trzecią dawkę, bo ona chroni po obniżeniu poziomu przeciwciał – apelował premier Mateusz Morawiecki. 13:07 Kilka informacji o szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach.



twitter.com 13:05 – Tu około 3/4 osób, które bardzo ciężko przechodzą chorobę, to osoby niezaszczepione. Chcę zaapelować, żeby wykorzystać to, że mamy dostępne szczepionki, że są one bezpłatne, że w wielu punktach można się zarejestrować i zaszczepić – kontynuował szef polskiego rządu. 13:03 – Bardzo dziękuję całemu personelowi medycznemu. Jesteśmy w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach. Jak bardzo potrzebne są niestety te szpitale tymczasowe, możemy się przekonać i zobaczyć na własne oczy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. 12:57 twitter.com

W poniedziałek 29 listopada o godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego, które było poświęcone sytuacji epidemicznej w kraju. W ostatnich tygodniach w Polsce odnotowywane są znaczne przyrosty kolejnych zakażeń koronawirusem.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Tylko dzisiaj resort zdrowia informował o ponad 13 tys. kolejnych chorych. Z powodu COVID-19 zmarło pięć osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 13 pacjentów. W Polsce od początku pandemii potwierdzono ponad 3,5 mln zakażeń koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 83 tys. Dodatkowe obawy może wywoływać rozprzestrzeniająca się po kolejnych państwach nowa odmiana koronawirusa, która otrzymała nazwę Omikron.

Na godz. 14:00 została zapowiedziana konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, Krzysztofa Saczki z GIS i dyrektora Grzegorza Juszczyka z NIZP PZH.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia zostaną zaostrzone?

Jak wynika z informacji „Wprost”, w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne, rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń. Pod uwagę brane jest zaostrzenie limitów osób przebywających w sklepach, centrach handlowych czy na imprezach masowych. Podobnie jak do tej pory, mają one jednak nie obowiązywać osób zaszczepionych.

Taki rozwój wydarzeń byłby zgodny z ostatnimi rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze, która 22 listopada rekomendowała m.in. „ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 9 na 100 tys. mieszkańców”.

