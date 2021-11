Michał Kołodziejczak dla „Wprost”: To jest gonitwa za zającem, który ciągle będzie uciekał

– Widzę, że transformacja żywnościowa jest beznadziejna, że transformacja energetyczna jest bardzo źle poprowadzona i ludzie na tym tracą. I my wszyscy za to zapłacimy. A tak nie powinno być – mówi „Wprost” Michał Kołodziejczak. Lider AgroUnii ujawnia też kulisy rozmów z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, opowiada, jak idzie budowa partii i zdradza, co myśli o sondażach.