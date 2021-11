Andrzej Duda ocenił relacje Polski z Unią Europejską. „Mam nadzieję, że eurokraci, którzy atakowali Polskę, teraz to widzą”

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. O ich przebiegu opowiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info. – Przez kilka godzin prowadziliśmy dziś z prezydentami Grupy Wyszehradzkiej ważne rozmowy. Sformułowaliśmy dwie istotne deklaracje – przekazał.

Andrzej Duda po rozmowach w Budapeszcie: Dwie ważne deklaracje

Jak relacjonował Andrzej Duda, pierwsza deklaracja dotyczy sytuacji na granicy Unii Europejskiej i NATO w związku z kryzysem migracyjnym. – Tutaj mamy zdecydowane stanowisko prezydentów w obronie Polski. Wyrazili gotowość wysłania sił wsparcia w razie potrzeby – powiedział. – Druga deklaracja dotyczy pandemii koronawirusa i wezwania dla naszych rodaków we wspólnocie wyszehradzkiej, aby się szczepić – mówił. Prezydent podkreślał, że każde takie spotkanie „zmierza w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa naszych krajów”.

– Mamy bardzo wiele jednoznacznych oświadczeń i sygnałów z Europy i nie tylko, jasno wskazujących solidarność z nami i akceptację dla sposobu, w jaki radzimy sobie z kryzysem wygenerowanym przez reżim białoruski – stwierdził Andrzej Duda.

Granica polsko-białoruska. „My nie tyle bronimy swojego kraju, ale innych”

Prezydent był też pytany o relacje między Polską a Brukselą i spór o praworządność. – Mam nadzieję, że eurokraci, którzy atakowali Polskę, widzą teraz, kto odpowiedzialnie podchodzi do swojego członkostwa w Unii i broni Polski i Europy. Migranci nie zmierzają do Polski, do państw bałtyckich, ale ich celem są Niemcy, Holandia, inne kraje Europy Zachodniej. My nie tyle bronimy swojego kraju, ale innych. Wielu polityków europejskich ma dziś poważny problem, bo jak można krytykować polskie władze, które załatwiają za nich sprawę, bo ich społeczeństwa nie chcą, żeby wpuścić migrantów – mówił Andrzej Duda.

Pytany o spór Polski z TSUE, prezydent powiedział, że „to wojna ideologiczna, którą wydała Polsce pewna część establishmentu sędziowskiego”. – Wiem, że tak jest. To są różne telefony, lobbingi środowisk lewicowo-liberalnych - stwierdził.

Czytaj też:

Prezydent Duda sprzeciwia się obowiązkowym szczepieniom. „Znając podejście rodaków...”