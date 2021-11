Jarosław Gowin w szpitalu. Politycy zdradzają, jak się czuje lider Porozumienia

24 listopada przedstawiciele Porozumienia przekazali opinii publicznej, że lider tej formacji Jarosław Gowin trafił do szpitala. Polityka nie było wcześniej m.in. na posiedzeniu Sejmu. W oficjalnym oświadczeniu przypomniano, że Gowin wiosną 2021 roku „ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem”, natomiast nie doprecyzowano, co dolega obecnie szefowi Porozumienia.

W oświadczeniu padło jedynie: „Nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji o stanie zdrowia”. Zanim jednak politycy tej partii wyszli przed kamery, a w mediach pojawiły się oświadczenia Porozumienia, „Newsweek” poinformował – też bez podawania szczegółów – że Gowin trafił do szpitala z powodu depresji.

Jarosław Gowin w szpitalu – jak się czuje?

Byli i obecni współpracownicy nie chcą zdradzać wielu szczegółów na temat stanu zdrowia byłego wicepremiera. – COVID-19 to jest straszliwa choroba. Jarek przechodził go dość ciężko pół roku temu i to zostawiło ślad. Ten skoordynowany medialny atak układu władzy też na pewno zostawił swój ślad – przyznał Michał Wypij w rozmowie z TVN24. – Każdy, kto zna szefa, wie, że Jarosław Gowin to twardy zawodnik i niektóre rzeczy musi doprowadzić do końca – dodał poseł.

Głos zabrał także były polityk Porozumienia Adam Bielan. – Mamy informacje, których udzielili współpracownicy Jarosława Gowina, że przebywa w szpitalu ze względu na depresję. To jest ciężka choroba, bardzo zdradliwa, to jest choroba, która często kończy się śmiertelnie – stwierdził lider Partii Republikańskiej. Polityk zapewnił w TVP, że niezależnie od podziałów, politycznych życzy Jarosławowi Gowinowi jak najszybszego powrotu do zdrowia.

