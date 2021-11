Kuriozalna wymiana zdań między Adamem Niedzielskim a dziennikarzem TVN24. „Nie rozumiem, o czym pan mówi”

29 listopada Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformował o szeregu nowych obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa – omikronu, a także z powodu rosnącej liczby zakażeń obecnie dominującą mutacją – deltą.

Obostrzenia 2021. Adam Niedzielski kontra dziennikarz TVN24

Po wystąpieniu ministra zdrowia przyszedł czas na serię pytań od dziennikarzy. Arkadiusz Wierzuk z TVN24 próbował dopytać polityka o obowiązkowe szczepienia w przedszkolach. – Jest projekt senacki, ale Częstochowa już takie rozwiązanie wprowadziła – mówił dziennikarz. – Gdzie są obowiązkowe szczepienie? – dopytywał Adam Niedzielski. – W przedszkolach, egzekwowanie od rodziców – kontynuował przedstawiciel stacji TVN24.

Adam Niedzielski w odpowiedzi podkreślił, że dzieci w przedszkolach jeszcze nie są szczepione. – Ale to rodziców w przedszkolach ma się szczepić? Nie rozumiem, o czym pan mówi – zaznaczył. – Chodzi o projekt zmian dotyczący przedszkoli, dzieci i rodziców, od których by egzekwowano szczepienie – wyjaśnił dziennikarz. – W przedszkolach ma być prowadzone szczepienie dla rodziców? – dopytywał szef resortu zdrowia.

W pewnej chwili wtrącił się rzecznik MZ. – Przypomnę, że szczepienia dla dzieci będą dostępne od piątego roku życia a do przedszkoli chodzą też młodsze dzieci – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Co dziennikarz TVN24 miał na myśli?



Po sekundach Arkadiusz Wierzuk doprecyzował, co miał na myśli. – W uzupełnieniu, chodzi o odrę i polio, gdzie warunkiem rekrutacji do przedszkola jest przedstawienie szczepienia – powiedział reporter TVN24. Najprawdopodobniej chodziło o postanowienie NSA, w którym podtrzymano uchwałę częstochowskiej rady miasta. Wprowadza ona system dodatkowych punktów w ramach rekrutacji do przedszkoli dla tych dzieci, które zaszczepiły się przeciw odrze i polio.

– Samorządy mają takie możliwości, a ja jako minister zdrowia namawiam, aby w miejscach, gdzie przebywają dzieci, było tworzone bezpieczne środowisko zdrowotne – podsumował Adam Niedzielski.

Czytaj też:

Obostrzenia od 1 grudnia. Wróci zdalne nauczanie? Jest decyzja