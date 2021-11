Jarosław Gowin przerwał milczenie po doniesieniach o chorobie. Wpis nie dotyczy polityki

W poniedziałek 29 listopada odbyła się gala przyznania najbardziej prestiżowego wyróżnienia dla piłkarza za osiągnięcia indywidualne. Leo Messi został ogłoszony zwycięzcą plebiscytu „France Football” na najlepszego piłkarza globu. Na drugim miejscu znalazł się Robert Lewandowski. Na tej samej gali Polak otrzymał nagrodę dla najlepszego napastnika 2021 roku.

Gratulacje kapitanowi polskiej reprezentacji złożyli m.in. minister sportu Kamil Bortniczuk, europosłowie Jerzy Buzek i Janusz Lewandowski, a także szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wpis na Twitterze zamieścił również Jarosław Gowin. „Leo Messi to najlepszy piłkarz w historii. Ale najlepszym piłkarzem ostatniego sezonu (a ściślej: ostatnich dwóch sezonów) jest Robert Lewandowski” – napisał szef Porozumienia.

Jarosław Gowin trafił do szpitala

To pierwszy wpis Jarosława Gowina na Twitterze od nieco ponad miesiąca. Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Porozumienia przekazali, że lider formacji trafił do szpitala. W oficjalnym oświadczeniu przypomniano, że Jarosław Gowin wiosną 2021 roku „ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem”, natomiast nie doprecyzowano, co dolega obecnie szefowi Porozumienia. „Nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji o stanie zdrowia” – podano.

Zanim jednak politycy tej partii zorganizowali konferencję prasową, a w mediach pojawiło się oświadczenie Porozumienia, „Newsweek” nieoficjalnie poinformował – też bez podawania szczegółów – że Gowin trafił do szpitala z powodu objawów depresji.

