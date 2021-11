Rząd pracuje wspólnie z opozycją, ale opozycja o tym nie wie. „Morawiecki czuje na plecach oddech następczyni”

– W Sejmie toczą się prace i uzgodnienia między poszczególnymi klubami. Między wszystkimi klubami, krótko mówiąc. Dotyczy to tego, czy znajdzie się większość parlamentarna, która pozwoli na weryfikację certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców wobec pracowników. Jeżeli taka większość parlamentarna się znajdzie, to będziemy procedować tę ustawę – przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Deklaracja szefa rządu padła niespodziewanie, bo poprzedziła ją prezentacja nowych założeń tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zaskoczeni są także opozycyjni rozmówcy „Wprost”. W PiS słychać za to o przesileniu wokół premiera.