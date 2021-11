Odszedł z PiS, dostał posadę w BGK. Kołakowski nowym wiceministrem rolnictwa

30 listopada Henryk Kowalczyk powołał na swojego zastępcę w Ministerstwie Rolnictwa Lecha Kołakowskiego. Polityk obejmie swoje obowiązki od 1 grudnia 2021 roku.

Nowy wiceminister został także pełnomocnikiem rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na stanowisku zastąpił Szymona Giżyńskiego.

Lech Kołakowski - sylwetka



Kołakowski jest politykiem, samorządowcem oraz przedsiębiorcą i rolnikiem. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Pracy w Łomży. Od 1991 r. przez osiem lat był członkiem Porozumienia Centrum, z którego list został wybrany miejskim radnym. Kołakowski dwa lata był w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Do PiS dołączył w 2001 r.

Należał do grona zdecydowanych przeciwników „Piątki dla zwierząt” i głosował przeciwko temu projektowi wbrew dyscyplinie partyjnej. Został za to we wrześniu ubiegłego roku zawieszony w prawach członka partii. Z kolei w listopadzie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości i został posłem niezrzeszonym. Pojawiły się wówczas spekulacje, że może zostać reprezentantem AgroUnii w Sejmie, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Lech Kołakowski - kim jest?

Na początku tego roku Kołakowski jednak zmienił zdanie i wrócił do klubu PiS za pośrednictwem partii Republikanie Adama Bielana, której formalnie jest członkiem. O transferze poinformował osobiście na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Kołakowski zrezygnował ze statusu posła zawodowego i pobierania poselskiego uposażenia, przekonując, że jest zamożny i da sobie radę, ale nie chciał zdradzić źródła utrzymania. Jednak „Newsweek” ustalił, że polityk otrzymał posadę doradcy zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Gazeta.pl podała, że Kołakowski odchodzi z tej funkcji z końcem listopada.

