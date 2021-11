Europoseł PiS stanie na czele PE? Beata Mazurek o potencjalnym kandydacie

W styczniu przyszłego roku upływa 2,5-letnia kadencja obecnego szefa Parlamentu Europejskiego. W związku z tym wszystkie frakcje rozpoczęły poszukiwania wśród swoich członków kandydatów na następcę Davida Sassolego.

W połowie listopada „Politico” informowało, że szansę na objęcie prestiżowej funkcji w PE miała Ewa Kopacz, ponieważ zgodnie z porozumieniem między grupami politycznymi w drugiej część kadencji obecnego europarlamentu stanowisko ma to przypaść grupie Europejskiej Partii Ludowej. Ostatecznie jednak EPL postawił na maltańską deputowaną Robertę Metsoli, która została oficjalną kandydatką frakcji.

Polityk PiS na czele PE?

Rzeczniczka polskiej delegacji we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (w jej skład wchodzą europosłowie PiS) przekazała, że kandydatem na przewodniczącego Parlamentu Europejskiej jest Kosma Złotowski. - To nasza propozycja, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu grupy EKR w przyszłym tygodniu. Jeśli uzyska akceptację grupy, a wierzę, że tak się stanie, to będzie kandydatem na przewodniczącego PE - podkreśliła Beata Mazurek.

Kosma Złotowski - kim jest?

Kosma Złotowski to polski dziennikarz, polityk i samorządowiec. W latach 1994–1995 sprawował urząd prezydenta Bydgoszczy. Ma wieloletnie doświadczenie w polityce. Był senatorem VI kadencji oraz posłem III i VII kadencji. Od dwóch kadencji zasiada w Parlamencie Europejskim.

Czytaj też:

Imposybilizm Zjednoczonej Prawicy. „Prezes nie chce rozhuśtać nastrojów, pandemia musi zejść na dalszy plan”