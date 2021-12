Posłowie będą mieć więcej pracy. W grudniu dwa dodatkowe dni obrad Sejmu

Trwa 43. posiedzenie Sejmu. Podczas pierwszego dnia obrad posłowie m.in. odrzucili wszystkie poprawki Senatu do ustawy o ochronie granicy państwowej. Debatowano także nad projektem ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii, na czele którego ma stanąć poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. To właśnie ten polityk skierował wniosek do TK, po którym zaostrzone zostało prawo aborcyjne.

Sejm. Czym zajmą się posłowie?

Temat aborcji także pojawi się na 43. posiedzeniu Sejmu. W środę 1 grudnia planowane jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zaostrzającego kary za aborcję. Projekt autorstwa fundacji „Pro-prawo do życia” zakłada m.in., że przerwanie ciąży ma być traktowane jako morderstwo, za które grozić mają kary 25 lat więzienia lub nawet dożywocia.

Podczas kolejnego dnia posiedzenia Sejmu - 2 grudnia - posłowie pochylą się z kolei nad prezydenckim projektem o sędziach pokoju. Projekt ten zapoczątkowało środowisko zgromadzone wokół Pawła Kukiza (Kukiz’15) i jest jednym z punktów koalicji, którą Kukiz zawarł z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak tłumaczył sam Kukiz, umowa między Kukiz’15 i PiS polega na tym, że posłowie Kukiza (z wyłączeniem Stanisława Tyszki) głosują za ustawami PiS w zamian za poparcie posłów PiS względem ustaw zgłoszonych przez Kukiz’15.

Zmiany w obradach Sejmu

Jak się jednak okazuje, 43. posiedzenie Sejmu zostanie przedłużone. Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu przekazał, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów dokonano zmian w terminarzu prac parlamentu. Posłowie będą także dodatkowo obradować 8 oraz 9 grudnia.

twitter

Kolejne - 44. posiedzenie Sejmu jest planowane na 14-15 oraz 17 grudnia 2021 roku.

Czytaj też:

Burzliwy początek posiedzenia Sejmu. Dwóch posłów Konfederacji wykluczonych z obrad