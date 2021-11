Zakaz przebywania przy granicy polsko-białoruskiej. Ważna decyzja szefa MSWiA

We wtorek 30 listopada w godzinach wieczornych Mariusz Kamiński opublikował projekt rozporządzenia dotyczący 183 miejscowości położonych przy granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września do 30 listopada były one objęte stanem wyjątkowym.

Granica polsko-białoruska. Co zakłada rozporządzenie MSWiA?

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji od 1 grudnia 2021 roku do 1 marca 2022 roku we wszystkich 183 miejscowościach będzie obowiązywał zakaz przebywania. Inny projekt rozporządzenia umożliwia funkcjonariuszom Straży Granicznej nakładania mandatów karnych za wykroczenia związane z przebywaniem przez osoby nieuprawnione na obszarze przygranicznym objętym zakazem przebywania.

Projekty rozporządzeń zostały wydane na mocy ustawy o ochronie granicy państwowej, która przeszła błyskawiczną ścieżkę legislacyjną. 30 listopada Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu. Następnie nowelizację przepisów podpisał Andrzej Duda, po czym tego samego dnia nowy akt prawny został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Zakaz przebywania przy granicy - kogo dotyczy?

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie.

Ponadto, na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób m.in. dziennikarzy. - Ważna różnica, która dotyczy obecności dziennikarzy, zostanie określona w zasadach, którymi będzie się kierował komendant Straży Granicznej - zapowiedział wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

