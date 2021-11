Belka ostro recenzuje Morawieckiego. „Wszystkich Polaków ma za idiotów”

„Kilkanaście minut rozmowy pana premiera w telewizji rządowej i trudno znaleźć choćby zdanie, które nie jest przeinaczeniem, półprawdą lub zwykłą ściemą” – stwierdził Marek Belka komentując rozmowę Mateusza Morawieckiego z Danutą Holecką w TVP Info.

Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej szef rządu nie może się pochwalić dużą wiedzą ekonomiczną. „Ten człowiek, albo nie ma pojęcia o gospodarce, albo wszystkich Polaków ma za idiotów. Państwo sami wybiorą, co gorsze?” – pytał polityk na swoim profilu na Twitterze.

Morawiecki w TVP o inflacji

W rozmowie z Danutą Holecką premier stwierdził, że inflacja przyszła do nas zza granicy poprzez wysokie ceny gazu, uprawnień do emisji CO2, a także ze względu na pandemię. – My odpowiadamy na nią naszymi działaniami krajowymi. Na gaz obniżamy ceny w taki sposób, i VAT, i wszystko, żeby w kieszeni rodziny, która np. ogrzewa dom gazem, zostało w kwartale ok. 140-150 zł – tłumaczył szef rządu.

– Ja się nie dziwię, że ludzie dzisiaj bardzo się niepokoją o inflację, bo jak patrzą na poprzednie rządy Platformy, PSL czy SLD, to żadnych pakietów antyinflacyjnych nie było. My jesteśmy pierwszym rządem, który robi naprawdę bardzo poważny pakiet antyinflacyjny i on polega na tym, że obniżamy bardzo wiele podatków, po to żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeni obywateli – powiedział w „Gościu Wiadomości” w TVP Info Mateusz Morawiecki.

Belka do Morawieckiego. Co powiedział?

Te słowa także nie pozostały bez komentarza Marka Belki. „Panie Mateuszu, proszę przestać mierzyć poziom intelektualny Polaków swoją miarą. Poprzednie rządy nie musiały mieć pakietów antyinflacyjnych z prostego powodu - ostatni raz taką inflację mieliśmy ponad 20 lat temu! Doradzał pan wtedy w jednym banku. Pamięta pan?” - pytał europoseł KO.

