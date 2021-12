Kryzys na granicy. Padły strzały z terenu Białorusi

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest napięta. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w okolicach Terespola doszło do poważnego incydentu. Ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. „Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi” – informuje MON na Twitterze.

Granica polsko-białoruska. Mariusz Błaszczak: Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne

Do zdarzenia odniósł się Mariusz Błaszczak. Minister zapowiedział wezwanie attaché obrony Białorusi do MON. „Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony Białorusi w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola” – przekazał szef MON.

Sytuacja na granicy z Białorusią



Przypomnijmy, że od wielu tygodni trwa kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Sytuacja eskalowała na początku listopada, gdy do granicy z Polską zaczął przemieszczać się tłum migrantów, sprowadzony na Białoruś przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Od tego czasu grupy migrantów wciąż podejmują próby sforsowania ogrodzenia granicznego. Jak przekazał Stanisław Żaryn, „strona białoruska przygotowuje się do długotrwałego utrzymywania cudzoziemców przy granicy z Polską w celu dalszego prowadzenia operacji przeciwko Polsce i UE”.

