Szereg nowelizacji, w tym zakaz aborcji. Tymi projektami zajmie się Sejm w środę

Po wtorkowych obradach, podczas których posłowie odrzucili poprawki Senatu do ustawy o ochronie granicy państwowej, parlamentarzyści będą pracować na Wiejskiej jeszcze przez dwa dni. Obrady zaplanowane na środę rozpoczęły się o godz. 9.00, a posłowie i posłanki prawie do godz. 13 zajmą się pytaniami i informacją bieżącą (na pytania parlamentarzystów odpowiadają m.in. przedstawiciele rządu).

O godz. 12.45 powinny rozpocząć się sprawozdania komisji m.in. o zmianach w prawie zamówień publicznych, w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie czy o uchwale ws. upamiętnienia ofiar pacyfikacji strajkujących w Kopalni „Wujek”.

Sejm w środę o projekcie fundacji „Pro – Prawo do życia” z zakazem aborcji

Sprawozdania komisji będą trwać do godz. 22, posłowie pochylą się też m.in. nad nowelizacjami ustawy o policji, rządowym projektem o ochotniczych strażach pożarnych, ale najważniejsze z nich przypadnie na 19.45.

To tuż przed godziną 20 dojdzie do pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o nowelizacji Kodeksu karnego. To projekt fundacji „Pro – Prawo do życia”, zakładający całkowity zakaz aborcji, a dodatkowo wprowadzający do Kodeksu karnego pojęcie „dziecka poczętego”. Za przerwanie ciąży groziłoby od 5 lat więzienia do dożywocia – wynika z projektu.

Projekt zebrał 130 tys. podpisów i trafił do Sejmu 22 września tego roku. Dopiero po ponad miesiącu, 28 października, skierowano go do pierwszego czytania, co nastąpi właśnie 1 grudnia.

Na koniec tego dnia w Sejmie – jak zwykle – przewidziano oświadczenia poselskie, które mają potrwać godzinę, a zaczną się o 22. Sejm na 43. posiedzeniu będzie pracował jeszcze w czwartek 2 grudnia, obrady będą kontynuowane 8-9 grudnia.

