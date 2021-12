Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Szef MON rozmawiał z sekretarzem obrony USA

We wtorek 30 listopada minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozmawiał telefonicznie z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. „Rozmawialiśmy o modernizacji technicznej, rozwoju Sił Zbrojnych RP i szczegółach nowej strategii USA, określonej w Global Posture Review. Poruszyliśmy także kwestie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie, szczególnie na Ukrainie” – napisał szef polskiego MON na Twitterze.

Chargé d'Affaires USA w Polsce Bix Aliu poinformował, że sekretarz obrony USA Lloyd Austin potwierdził w rozmowie z Mariuszem Błaszczakiem zaangażowanie Stanów Zjednoczonych „w zapewnienie wspólnego bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO". „USA blisko współpracują z sojusznikami w obliczu zmieniających się zagrożeń” – dodał Bix Aliu.

Sytuacja na granicy z Białorusią. Ostrzelane maszty oświetleniowe

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest napięta. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w okolicach Terespola doszło do poważnego incydentu. Ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. „Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi” – informuje MON na Twitterze.

Do zdarzenia odniósł się Mariusz Błaszczak. Minister zapowiedział wezwanie attaché obrony Białorusi do MON. „Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony Białorusi w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola” – przekazał szef MON.

