WP: PiS zwołuje nadzwyczajne posiedzenie klubu. Sądny dzień dla Łukasza Mejzy?

Prawo i Sprawiedliwość na środowy wieczór zwołuje nadzwyczajne posiedzenie klubu – poinformowała Wirtualna Polska. Spotkanie nie było wcześniej planowane. Ma się rozpocząć o godz. 19 w sali kolumnowej w Sejmie. Dziennikarze wspomnianego portalu dotarli do treści wiadomości, którą otrzymali politycy. W komunikacie miało zostać podkreślone, że w posiedzeniu weźmie udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a „obecność jest obowiązkowa”.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że politycy klubu PiS spodziewają się wystąpienia prezesa, w którym „może odnieść się do sprawy Łukasza Mejzy w związku z kolejnymi krytycznymi głosami i nawoływaniami do dymisji”. – Spodziewam się, że usłyszymy, jaka jest wykładnia partii w sprawie Mejzy i o tym, że musimy być zmobilizowani. Choć wtorkowe głosowania pokazały, że mamy większość, to konieczna jest pełna dyscyplina w klubie, tym bardziej, że zbliżają się ważne głosowania. Być może prezes będzie mówił ogólnie, ale zbliża się głosowanie ws. podwyżki akcyzy na papierosy i alkohol – zwraca uwagę anonimowy rozmówca Wirtualnej Polski.

Głośna publikacja Wirtualnej Polski

Przypomnijmy – według ustaleń dziennikarzy Szymona Jadczaka i Mateusza Ratajczaka należąca do Łukasza Mejzy firma Vinci NeoClinic obiecywała leczenie na wiele nieuleczalnych chorób. Chorym m.in. na raka, stwardnienie rozsiane, Parkinsona i Alzheimera miała być oferowana terapia „pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi”.

Wiceminister sportu Łukasz Mejza konsekwentnie zaprzecza doniesieniom. „Treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych. Niezwłocznie po jego publikacji podjąłem kroki prawne mające na celu ochronę mojego dobrego imienia i reputacji. O szczegółach będę informować w najbliższym czasie” – poinformował polityk.

