Powstanie nowa frakcja w PE? PiS połączy siły z Fideszem, Ligą i partią Le Pen? Szymon Hołownia dopytuje o „cyrograf”

Węgierski portal 444.hu ustalił, że Viktor Orban i Matteo Salvini, a także kilku innych polityków od pewnego czasu dyskutuje o stworzeniu nowej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim. Z nieoficjalnych informacji wspomnianego źródła wynika, że porozumienie zostało już osiągnięte, a w najbliższą sobotę w Warszawie zostanie ogłoszone powstanie nowej frakcji. W jej skład miałyby wejść Fidesz, PiS, włoska Liga, Wolnościowa Partia Austrii, partia Marine Le Pen i Alternatywa dla Niemiec.

Przypomnijmy – już na początku listopada europoseł PiS Tomasz Poręba informował, że Jarosław Kaczyński zaprosił „wielu europejskich konserwatywnych przywódców, aby rozmawiać o przyszłości Europy i aktualnych trendach politycznych w Unii Europejskiej”. Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że na początku grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja europejskich partii konserwatywnych.

Szymon Hołownia dopytuje o „cyrograf”

„Czy to prawda, że Mateusz Morawiecki, który ledwo co objeżdżał w Europę opowiadając, jakim zagrożeniem jest Putin, 4.12 w Warszawie podpisze cyrograf z sojusznikiem Putina, Salvinim?” – zapytał na Twitterze Szymon Hołownia. „PiS z Orbanem mają napompować skrajnie prawicową, proputinowską frakcję w PE (Le Pen, AfD i inni) do rozmiarów trzeciej siły w PE (113 posłów). W chwili takiego kryzysu sprzedawać swoją drużynę i lepić się z przeciwnikiem? Tchórzostwo. Zdrada. Naplucie swoim wyborcom w twarz” – dodał po kilku godzinach lider Polski 2050.

