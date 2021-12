Granica polsko-białoruska. Ochojska, Thun i Bodnar zatrzymani przez policję

Na granicę polsko-białoruską pojechała grupa europarlamentarzystów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na Podlasie udali się m.in. były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, polscy europosłowie: Róża Thun, Janina Ochojska i Łukasz Kohut oraz Katalina Cseh z Węgier i Fabienne Keller z Francji.

– Pospiesznie uchwalona nowelizacja ustawy o ochronie granic, którą 30 listopada przyjął Sejm i podpisał prezydent, jest wymierzona przeciwko każdemu człowiekowi, który jest w tym lesie i potrzebuje pomocy – mówiła podczas briefingu prasowego Janina Ochojska. Eurodeputowana dodawała, że działania rządu są niezgodne z konstytucją i apelowała o niepoddawanie się w walce o to, aby na obszar nadgraniczny wpuszczono dziennikarzy i organizacje humanitarne.

Granica polsko-białoruska. Europosłowie zatrzymani przez policję

Cała grupa, która pojawiła się przy granicy polsko-białoruskiej została zatrzymana i wylegitymowana przez policję. – Rozmawialiśmy z komendantem Straży Granicznej o tym, dlaczego nie możemy przejechać dalej. Jako europosłowie zgłosiliśmy oficjalnie, że nie wpuszczono nas do strefy, że jako dyplomaci nie możemy podróżować swobodnie po całym terenie Unii Europejskiej. Będziemy starać się, by sprawa miała dalszy bieg. Prawnicy złożą wniosek do Trybunału w Strasburgu – zapowiedziała Janina Ochojska.

– Pierwszego dnia po wejściu w życie nowych zasad ochrony granicy z Białorusią niektórzy politycy znów ruszyli, by robić polityczne happeningi. Takie działania mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski i zdolność odpierania operacji hybrydowej przeciwko Polsce – skomentował rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Granica polsko-białoruska. Co zakłada rozporządzenie MSWiA?

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji od 1 grudnia 2021 roku do 1 marca 2022 roku we wszystkich 183 miejscowościach będzie obowiązywał zakaz przebywania. Inny projekt rozporządzenia umożliwia funkcjonariuszom Straży Granicznej nakładania mandatów karnych za wykroczenia związane z przebywaniem przez osoby nieuprawnione na obszarze przygranicznym objętym zakazem przebywania.

