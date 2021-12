Pat w obozie władzy w sprawie szczepień. Posłów ma przekonywać Adam Niedzielski

Według Wirtualnej Polski, zwołane nagle posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się o godz. 19 w Sejmie. Posłowie obozu rządzącego mieli otrzymać w zaproszeniu informację, że planowane jest wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Przypomniano im również o obowiązkowej obecności. Prawdopodobnie jednym z tematów będzie sprawa wiceministra sportu Łukasza Mejzy.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski ma przekonywać posłów PiS

Z ustaleń portalu wynika jednak, że zostanie też poruszony temat walki z koronawirusem, a w spotkaniu wezmą udział minister zdrowia Adam Niedzielski i jego zastępca Waldemar Kraska. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma przekonywać posłów do poparcia projektu ustawy umożliwiającego pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony. Jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł przenieść go na inne stanowisko, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Ustawa ta jest zapowiadana od miesięcy, ale PiS wciąż nie przedstawił projektu. Pomysł budzi ogromne emocje w szeregach Zjednoczonej Prawicy. Sprzeciwia się mu otwarcie część posłów, między innymi Anna Maria Siarkowska i Janusz Kowalski, twarze sejmowego zespołu ds. sanitaryzmu. Obóz władzy nie ma większości do przeprowadzenia ustawy przez Sejm.

PiS oczekuje wsparcia od opozycji

W związku z tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła na spotkanie „ponad podziałami” opozycję, licząc, że ta wesprze inicjatywę. W rozmowie wzięli udział przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. O wspólne działania w walce z pandemią apelował też premier Mateusz Morawiecki.

