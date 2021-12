Winnicki w Sejmie do posłanki opozycji: Pani weźmie miotłę i odleci

Konfederacja konsekwentnie opowiada się za prawem do życia. Prawem do życia kobiet oraz ich nienarodzonych dzieci. Chcemy, aby ojcowie byli odpowiedzialni za swoje dzieci. Decyzja czy chęć do przeprowadzenia aborcji niemal zawsze wynika z tego, że ojciec dziecka nie zachowuje się odpowiednio. O tym mówią osoby, które udzielają pomocy kobietom w ciąży - tłumaczył Robert Winnicki z sejmowej mównicy.

Poseł przypomniał, że wraz z innymi ojcami w Sejmie założył zespół ds. opieki okołoporodowej. W jego skład wchodzą - W zeszłym tygodniu z lekarzami, położnikami i pielęgniarkami mówiliśmy o tematach, których nie chce dotykać lewa strona. Was nie ma tam, gdzie trzeba zająć się kobietą w ciąży. Jesteście tam, gdzie trzeba zabić dziecko. Nikt z was się do naszego zespołu nie zgłosił