„Na liczne prośby posłów i senatorów” do sejmowej kaplicy trafiły relikwie św. Andrzeja Boboli. Posłowie ufundowali nawet relikwiarz

Uroczyste przekazanie relikwii św. Andrzeja Boboli odbyło się w czwartek nad ranem. Przyjęli je marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz kapelan kaplicy sejmowej ksiądz Piotr Burgoński. W wydarzeniu wzięła udział również Agnieszka Kaczmarska, szefowa Kancelarii Sejmu. Relikwie zostały przekazane przez duchownych z sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. „Do aktu przekazania doszło na liczne prośby posłów i senatorów” – czytamy na stronie Sejmu.

Akt przekazania podpisała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ojciec Waldemar Borzyszkowski, kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli, oraz posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska. Jak czytamy dalej, relikwie zostały złożone w ufundowanym przez posłankę Kurowską i posła PiS Kazimierza Chomę relikwiarzu i wprowadzone do znajdującej się w gmachu Sejmu kaplicy pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła.

O tym wydarzeniu informowali również pozostali politycy obozu rządzącego. „Dzisiaj o 7.30 ważne wydarzenie. Do sejmowej Kaplicy zostaną uroczyście wniesione relikwie św. Andrzeja Boboli – patrona Polski” – zapowiadał poseł PiS Jan Mosiński. „Relikwie Świętego Andrzeja Boboli już w Sejmie – Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami!” – wtórował mu partyjny kolega poseł Andrzej Gawron.

Św. Andrzej Bobola w 2002 roku ogłoszony został jednym z katolickich patronów Polski. Episkopat przyjął ten fakt z radością podkreślając wielkie zasługi Boboli dla wiary i jedności narodu polskiego. Nie wszyscy jednak podzielali tę opinię. Przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uznali to za krok w tył na drodze do ekumenizmu. W ich opinii kult Andrzeja Boboli związany był z polskim nacjonalizmem i katolickim prozelityzmem i zasadniczo sprzeczny był z dążeniem do jedności.

