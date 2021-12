Kandydat na ambasadora USA mówił o wolnych sądach i LGBT. Waszczykowski: Pamięta, do jakiego kraju ma jechać?

Europoseł PiS Witold Waszczykowski skomentował przesłuchanie kandydata na ambasadora USA w Polsce. Mark Brzezinski wspomniał, że jeśli przyjedzie do naszego kraju, to będzie wspierać wolne media, sądy i przestrzeganie praw osób LGBT. Słowa te nie przypadły do gustu Waszczykowskiemu.