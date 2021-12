Z Nowoczesnej przeszedł do PSL, teraz podejmuje współpracę z koalicjantem PiS. Kim jest Lubczyk?

O nowym nabytku w zespole parlamentarnym OdNowy poinformował Marcin Ociepa, lider ugrupowania i wiceminister obrony narodowej. „Witamy na pokładzie Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa i Rozwoju »Polska OdNowa« posła Radosława Lubczyka. Skutecznie budujemy konsensus wokół najważniejszych spraw dla Polski” – napisał w czwartek 2 grudnia na Twitterze.

Do swojego wpisu Ociepa dołączył dowód – skan deklaracji członkowskiej, podpisanej przez posła Lubczyka. Widzimy na niej, że deklarowany klub parlamentarny członka PSL-Koalicji Polskiej to nadal KP. Współpraca z OdNową oznacza jednak bliską współpracę z koalicjantem PiS. Tak bowiem przedstawiali się posłowie, którzy odchodząc z Porozumienia Jarosława Gowina, utworzyli nową grupę.

OdNowa w koalicji z PiS



– My jesteśmy koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy w Zjednoczonej Prawicy, bo jesteśmy w klubie Prawa i Sprawiedliwości, nic się u nas nie zmienia – zapewniał Marcin Ociepa, który na początku września tworzył OdNowę razem z posłami Anną Dąbrowską-Banaszek, Grzegorzem Piechowiakiem, Wojciechem Murdzkiem, Andrzejem Gut-Mostowym, a także senatorem Tadeuszem Kopciem i prezydentem Chełma Jakubem Banaszkiem.

Poseł Lubczyk dementuje: Nie przechodzę do obozu rządzącego

„Dementuję powstałe plotki, że przechodzę do Zjednoczonej Prawicy. Nie przechodzę i przechodzić do obozu rządzącego nie będę. Przystąpiłem do Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa i »Rozwoju Polska OdNowa«, tak samo jak jestem członkiem 9 innych zespołów parlamentarnych, w tym m.in. Rozwoju Pomorza Środkowego, Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Wspierania Pszczelarstwa, Wolności Gospodarczej i Wspierania Przedsiębiorców, Onkologii, Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu. Zamierzam w zespole parlamentarnym, do którego dziś przystąpiłem, podnosić kwestie związane z bezpieczeństwem i obroną narodową” – pisał na Facebooku.

Poseł Radosław Lubczyk. Kariera polityczna

Najnowszy nabytek OdNowy to polityk urodzony w Szczecinku, który do Sejmu po raz pierwszy dostał się z list Nowoczesnej Ryszarda Petru. Był „jedynką” w okręgu koszalińskim. W czerwcu 2019 roku Radosław Lubczyk nie przeszedł ze swoimi kolegami i koleżankami do Koalicji Obywatelskiej, zostając posłem niezrzeszonym. W kolejnych wyborach brał udział jako przedstawiciel PSL. Z wykształcenia jest lekarzem dentystą, był także zawodowym wojskowym.

